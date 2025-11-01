HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Jordi Évole actuó con su banda en la Rucab. HOY
La Coctelera de Badajoz

Visita de Évole y un tablao en El Hospital

Repaso a la agenda cultural y social de la semana en Badajoz

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

Una semana de falsos sustos, telarañas de pega y tumbas de 'corchopán', periodistas y comunicadores de tirón nacional estuvieron en la ciudad. Jordi Évole fue ... protagonista en la Facultad de Documentación y Comunicación de la UEx en la víspera de Halloween. Allí habló de su trayectoria a los universitarios, para horas después actuar en la Rucab con su banda 'Los niños de Jesús'. También en la sede universitaria de la Alcazaba se celebró el III Simposio de Comunicación Deportiva en el siglo XXI, en el que participaron los rostros televisivos Cristóbal Soria, 'Pipi' Estrada y Alfredo Duro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Visita de Évole y un tablao en El Hospital

Visita de Évole y un tablao en El Hospital