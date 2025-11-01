Visita de Évole y un tablao en El Hospital

Una semana de falsos sustos, telarañas de pega y tumbas de 'corchopán', periodistas y comunicadores de tirón nacional estuvieron en la ciudad. Jordi Évole fue ... protagonista en la Facultad de Documentación y Comunicación de la UEx en la víspera de Halloween. Allí habló de su trayectoria a los universitarios, para horas después actuar en la Rucab con su banda 'Los niños de Jesús'. También en la sede universitaria de la Alcazaba se celebró el III Simposio de Comunicación Deportiva en el siglo XXI, en el que participaron los rostros televisivos Cristóbal Soria, 'Pipi' Estrada y Alfredo Duro.

Nuevas exposiciones

El Meiac inauguró este jueves la exposición 'La elocuencia de la imagen. Català-Roca en América', producida por el Ministerio de Cultura y comisariada por Lia Colombino. En El Hospital Centro Vivo ya se puede visitar 'La Ciudad Ideal' de Ricardo Robles-Musso. La agenda de la Fundación CB tampoco para y en su sede de Montesinos 22 cuelga desde hace días una selección de fotografías estereoscópicas del fondo Juan Carlos Vidarte. En la Sala Vaquero Poblador, la cacereña Ana H. San Pedro exhibe 'Ludo mentis', 32 obras en clave onírica y surrealista.

Ampliar El alcalde, el consejero de Economía y el delegado del Gobierno, en la inauguración de la muestra por el 40 aniversario del Banco de España. J. V. Arnelas

El Banco de España está estos días de celebración. Se cumple el cuarenta aniversario de su sede en Badajoz. El emblemático edificio firmado por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (bien de interés histórico-artístico en el apartado de arquitectura contemporánea) ofrece una exposición fotográfica y documental que recorre la historia de la institución en la comunidad. A la inauguración acudieron el alcalde, el delegado del Gobierno o el consejero de Economía. No dejamos las exposiciones porque este sábado, a las 12.30 horas, Gamero Gil, ofrece una visita guiada por 'Badajoz, cuaderno de artista', su muestra en el Museo Luis de Morales.

Ver 31 fotos El flamenco llenó el Hospital Centro Vivo en el homenaje a Paco Zambrano. Ángel Márquez

Música

Mención especial merece el homenaje póstumo a Paco Zambrano organizado por la Diputación el pasado miércoles. El Hospital se convirtió en un tablao flamenco para rendir honores a la memoria del flamencólogo pacense. Se entregaron al cante y al baile José Ángel Castilla, Joaquín Muñino, Sara Castro, David Silva, Jesús Ortega, Eva Soto, 'La Parreña', Fuensanta Blanco, Esther Merino, Salomé Pavón, La Kaita, Chiqui Quintana, Miguel de Tena o 'el Madalena'. En el mismo escenario se escuchó el viernes una mezcla de sevillanas, rumbas y flamenco de la mano del artista Manuel Melisma, 'Fusión Flamenca'.

Y no dejamos la página musical porque en La Santa actuó Efecto Mariposa el jueves, con entrada gratuita, previa recogida de la invitación.

Ampliar La nieta de Felipe Trigo con Luis García Monterio. HOY

Un grande de la literatura extremeña ha sido protagonista esta semana en Madrid. El legado de Felipe Trigo se custodia ya en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Entre los recuerdos del médico y escritor de Villanueva de la Serena figura el manuscrito 'La crisis de la civilización'. La nieta del autor de 'Jarrapellejos' pudo contar sus recuerdos a Luis García Montero, ensayista y director de la institución.

Libros

En la capital pacense se sucedieron las charlas en torno a los libros. Moisés Cayetano ofreció un coloquio en el Centro Abril, en el que habló de 'Hombres sin tierra, tierra sin hombres', mientras Luz Moreno Guzmán presentó su obra 'A ti' en Ámbito Cultural. En la Real Sociedad Económica de Amigos del País estuvo la conferenciante María Soledad Salcedo, que conversó sobre 'Ensalada fotográfica'.

Ampliar Peregrinación a Serradilla del grupo parroquial Sobre el mar de Galilea. HOY

El grupo parroquial 'Sobre el Mar de Galilea' hizo una peregrinación solidaria al Cristo de la Victoria en Serradilla y el monasterio de El Palancar. El grupo desplazado desde la parroquia del Perpetuo Socorro enviará su ayuda a las comunidades cristianas de Alepo y Gaza.

Vinos y charlas

Cambiamos de tercio porque el viernes hubo un momento para deleitar los paladares. El Hospital volvió a ser epicentro de la agenda gastronómica con el Congreso del Vino y Enoturismo Extremeño, aunando tapeo con charlas y música. Los amantes del vino tendrán otra cita destacada la próxima semana. El martes se presentó 'Badajoz Wine Experience', un evento solidario que tendrá lugar en el hotel Río el 5 y 6 de noviembre.

Ampliar Formación en prevención de suicios a empleados del Ayuntamiento de Badajoz. Arnelas

En la ciudad también ha habido momentos para profundizar en lacras sociales como las violaciones o los suicidios. La ciudad ha acogido el IV Congreso de Violencia Sexual en Extremadura. Y el Ayuntamiento ha celebrado unas jornadas formativas sobre prevención e intervención ante conductas suicidas, dirigidas a policías, bomberos, trabajadores sociales o expertos en prevención de riesgos laborales.

Ampliar La Escuela de Ingenierías Industriales celebró los i-Days. HOY

La Universidad de Extremadura ha celebrado la tercera edición de los i-Days en la Escuela de Ingenierías Industriales. Más de 90 estudiantes participaron en este evento de innovación y emprendimiento. No salimos del campus porque este sábado llega la II Carrera Solidaria. La prueba, en la que colabora la Diputación, destinará los beneficios a paliar los efectos de los incendios forestales.

Día de Todos los Santos

Cerramos este repaso con la mirada puesta en los composantos. La memoria de los difuntos se honra con una programación especial, con 'Quintetos para la eternidad'. Y en la noche del 1 de noviembre, Acetre presenta en el López de Ayala 'Cantos veniales', su duodécimo disco en casi 50 años de carrera musical.