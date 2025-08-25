La Virgen de la Soledad irá a San Agustín
Lunes, 25 de agosto 2025, 07:34
La Virgen de la Soledad realizará tres procesiones por su novena entre el 5 y el 15 de septiempre. El primer día será su traslado ... a la catedral para las celebraciones litúrgicas, mientras que el 14 –que solía volver a su ermita– irá en procesión a San Agustín para congregar allí a sus devotos el día de la Virgen, que es el 15. San Agustín acoge la parroquia de Santa María la Real, de la que depende la ermita. El 15, tras la eucaristía, volverá a su ermita.
