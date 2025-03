Un videojuego de una empresa de Badajoz, premiado en el concurso Indie Games Málaga

El videojuego 'On cortex pro', de Anzcade Games de Badajoz, ha conseguido el premio en Accesibilidad del concurso de videojuegos Indie Games Málaga, organizado por ... el Ayuntamiento de la ciudad andaluza a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

El ganador del certamen de 2022 es 'Locked out memories' del estudio No Fear Games de Valencia. También se han premiado 'Maruja Mallo', del estudio malagueño Novelingo en la categoría móvil; y 'The Occultist', de Pentakill Studios de Valladolid en PC/consolas, según recoge la agencia Europa Press.

La cuarta edición de Indie Games Málaga ha contado con 24 juegos finalistas, que se han seleccionado de un total de 114 propuestas presentadas. El certamen ha repartido más de 20.000 euros en premios.

En esta edición destaca el incremento de candidaturas procedentes de otros países, suponiendo un 13% del total, y que incluye países como Argentina, Brasil, Honduras, México, Turquía y Uruguay.

Respecto a la presencia nacional, Andalucía encabeza el ranking de regiones por número de videojuegos presentados, seguida de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Canarias y Aragón. Por otro lado, La Rioja y Cantabria son los territorios con menos candidaturas alcanzadas.

Jurado

Los ganadores han sido seleccionados por un jurado profesional conformado por 13 miembros del sector, entre los que figuran Enrique García, de la Fundación ONCE; Curro Rueda, CEO de Viva Games; Luz Castro, presidenta de la asociación Video Xogo de Galicia; Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, y Raquel Alcázar, de The Game Kitchen.

También han participado como jurado Alberto Oliván, de Fictiorama; Elena Blanes, CEO de Stega; David Martínez, de Hobby Consolas; Olga Reus, directora de New Gaming y presidenta de la asociación GamersOn; Lucía Herrero, presidenta de la asociación Málaga Jam; Tali Tzukerman, de Products Madness; Raúl Rosso, de Uptodown, y Rodolfo Tiessler, de Brantor.