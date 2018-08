El videoclub de San Roque pierde su última batalla 02:54 Carlos Saiz se despide de su establecimiento. :: jOSÉ vICENTE aRNELAS 'Zona de Ocio' cierra sus puertas el próximo 20 de agosto ante la imposibilidad de luchar contra la piratería y las plataformas de pago ALBA BARANDA BADAJOZ . Sábado, 11 agosto 2018, 09:24

El director Quentin Tarantino reconoció en una ocasión que para su formación había sido más importante trabajar en un videoclub que la propia escuela de cine donde estudió. Esto mismo le pasa a Carlos Saiz, dueño de Zona de Ocio San Roque, un hombre que lleva desde los trece años viviendo entre películas. Sin embargo, su negocio se tambalea y en pocos días bajará definitivamente la verja.

Carlos era tan solo un niño cuando la primera carátula cayó en sus manos. Se quedó tan fascinado con el universo que entrañaba una cinta que con tan solo 13 primaveras empezó a compaginar el colegio con un trabajo a media jornada en un videoclub. Hace ya 32 años de ese flechazo y desde entonces jamás ha salido de este tipo de establecimientos, ya casi en desuso. Pero allí no solo se enamoró de las películas, también de su actual pareja, María Dolores Amante, que era clienta habitual por aquel entonces.

Él, que se desvive cuando habla de cine e identifica las bandas sonoras a los pocos segundos, le contagió a ella su gran pasión y juntos se embarcaron en una historia que ha tenido recientemente un giro inesperado de guion: la grave crisis que atraviesa el sector audiovisual. En la actualidad, España es el quinto país del mundo en piratería. Mantener un videoclub en Badajoz ante cifras tan elevadas como 24 millones de descargas ilegales al día es surfear ante un tsunami.

«Conocemos a los clientes y podemos recomendarles según sus gustos y hasta su estado de ánimo»

Antes del declive, este tipo de tienda tuvo su época dorada; los años 80. Sin embargo, a finales de esta década hicieron aparición en España las cadenas privadas, que empezaron a emitir películas más atractivas que las que se podían ver hasta ese momento en televisión. Este fue el primer estacazo a los locales que alquilaban historias. Por aquel entonces, Carlos aún seguía empapándose de sinopsis trabajando por cuenta ajena. Pero en 2006, decidió lanzarse al vacío, como si de una película de acción se tratase, y montó su primer videoclub en la calle Díaz Brito. Tres años después, abrió Zona de Ocio San Roque, en plena avenida de este barrio pacense.

Aunque actualmente está repleto de carteles con ofertas de liquidación, se trata de uno de estos comercios que invitan a entrar y perderse entre sus estanterías. De vivos colores y anchos pasillos, alberga más de 10.000 vídeos. Y hasta el hilo musical es cine, ya que en este negocio tan peliculero no se escuchan las listas de moda, sino las bandas sonoras más épicas de todos los tiempos.

El día de la apertura, recuerda María Dolores, que es la que suele estar en el establecimiento de San Roque, había tres colas que llegaban hasta la puerta. Los dos primeros años fueron buenos, pero después llegó internet y con él, la lacra de muchos sectores. Se afianzó la cultura de lo gratis y apareció la piratería. Ese fue el segundo y más hiriente varapalo que sufrió Zona de Ocio.

Pero movido por su amor al arte, Carlos empezó a diversificar los recursos. Introdujo merchandising, chucherías y videojuegos, entre otras cosas, pero no se permitió reducir nunca el 80% que le tenía dedicado al cine. Además, se alió con su principal competidor y empezó a comercializar en grandes plataformas de internet, lo que le suponía un 30% de las ventas. Esto ha sido su salvavidas durante un par de temporadas.

«Llevamos dos años agonizando», asevera Carlos. Cuando Zona de Ocio abrió sus puertas había unos 30 videoclubes en Badajoz. A partir del 20 de agosto, solo quedará uno. La sede de San Roque se apaga para siempre. «Ha sido una decisión muy dura pero la situación económica era insostenible», indica Carlos. María Dolores lo lleva un poco peor que su marido. «Yo soy la que estoy diariamente aquí, me gusta mucho la vida que tiene este barrio y la cercanía de sus gentes, por no quiero ni imaginar el día que llegue la hora de echar el cierre», confiesa visiblemente emocionada.

Zona de Ocio San Roque es la entrega hecha negocio, ya que solo cierra dos días al año: Navidad y el primer día de enero. En sus 32 abriles de experiencia como videotecario, Carlos ha visto a dos generaciones paseando la vista por sus vitrinas. «Algunas veces vienen clientes con sus hijos y me cuentan que ya lo frecuentaban de pequeños con su padre y lo revolvían todo», comenta sonriente. No obstante, esto ya no es lo habitual. «Los niños pasan por la puerta y no saben qué es un videoclub. Los padres sí consumen cine, porque ahora se ve más que nunca pero de una forma ilegal», advierte.

La llegada de las plataformas de 'streaming' como Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar+ (que tiene el liderazgo) fue el mazazo definitivo que desmoronó por completo el negocio del videoclub. Ahora existe la posibilidad de ver películas a golpe de clic desde la comodidad del sofá. Sin embargo, Carlos aún confía en la magia de caminar con los dedos entre carátulas y decantarse por alguna de ellas.

El videoclub pone el cine al alcance las personas que no pueden permitirse pagar una suscripción mensual a cualquiera de estas plataformas. Asimismo, ofrece algo con lo que internet jamás podrá competir: la cercanía de mirar a unos ojos. «Después de tantos años, ya conocemos a los clientes y podemos recomendarles según sus gustos y hasta su estado de ánimo», explica Carlos. Además, él con su alto grado de profesionalización, puede resolver dudas sobre directores, productoras, actores, tramas y hasta tipos de planos. «No imagino una vida sin cine», reflexiona.

Pero aunque el escenario de su vida sea un videoclub, la historia de Zona de Ocio San Roque no ha tenido un final feliz. El malo de esta película ha sido un personaje picaresco español que consumía piratería porque era gratis.

Misión imposible

El lunes 20 de agosto será el último día en que esta barriada pacense tendrá su remanso de cine. Después de doce años tras el mostrador, los tres empleados que trabajan en esta pequeña empresa tendrán que abandonarla para probar suerte en el mercado laboral. «Es muy duro porque éramos una familia, pero a pesar de las pérdidas, vamos a intentar pagarles el despido ahora que aún estamos a tiempo», explica el empresario.

No obstante, a pesar del drama, el final es abierto. Carlos y María Dolores van a mantener el establecimiento de Díaz Brito. En un breve periodo de tiempo será el último videoclub de Badajoz; una reliquia en cuanto a contenido y continente. El último superviviente de una larga saga. Que la fuerza les acompañe.