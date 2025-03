Víctima de los robos a bares en Badajoz: «Me acuesto pensando que me van a llamar de la central de alarmas»

Mari Luz Antúnez no sabe cómo expresar la sensación que siente desde que la madrugada del domingo le comunicaron que alguien había entrado en su ... cafetería de la calle Isidro Pacense. «Cuando hablo del robo me cuesta hasta respirar», confesaba este lunes mientras limpiaba con su fregona los restos de sangre que aparecieron ese día en su local tras la oleada de robos en Badajoz.

No hay grabaciones de ese robo pero intuye que alguno de los delincuentes –cree que fue más de uno– se cortó al levantar la reja o cuando se fracturó la puerta de vidrio. «Siento sensación de inseguridad, no sé cómo expresarlo», añadía Mari Luz antes de detallar que también se habían llevado varias cajas de bebidas alcohólicas que había comprado pensando en el entierro de la sardina. «Con lo que yo tenía para el desfile de carnaval que no se celebró los ladrones han hecho el agosto».

Parecido sufrimiento compartía Ismael, uno de los responsable de la cafetería de la Clínica de Oftalmología Sánchez Trancón, que se encuentra frente al Hospital Materno Infantil. «Ahora me acuesto por la noche pensando que en cualquier momento me puede sonar el teléfono de la central de alarmas».

Cree Ismael que en su negocio también entraron varias personas, puesto que la reja que apalancaron en la parte trasera del negocio difícilmente podría haberla forzado una sola persona. «Las máquinas tragaperras estaban totalmente reventadas, repararlas va a costarle al dueño más de 4.000 euros», asegura.

En su caso cifra las pérdidas en unos 7.000 euros puesto que dentro de las dos máquinas reventadas había más de 2.000 euros. «Yo tenía alrededor de 400 en el cajón de la caja registradora y a eso hay que sumarle el daño en la ventana».

En el estanco de la estación de autobuses también se vivió este lunes una mañana complicada tras el asalto sufrido la madrugada del domingo.

«Yo creo que aquí han sido los mismos que en el bar El Paleto, pero allí han robado dos veces seguidas. En el estanco entró una persona encapuchada que vestía de oscuro. Fue muy rápido porque solo se llevaron el dinero. El tabaco no lo tocaron», explica Iñaki, el responsable del negocio. «Estamos vendidos, por lo que nos cuentan solo hay 3 o 4 coches de la policía para toda la ciudad de Badajoz. A ver si los cogen pronto».

Estas reacciones se producen después de que los hosteleros de Badajoz hayan sufrido seis robos durante el carnaval. En concreto, se han producido dos asaltos en la cafetería-mesón Er Paleto Kini, uno en estanco de la estación de autobuses, un robo en la cafetería Lo de Lola, otro en la cafetería de la Clínica Oftalmológica Sánchez Trancón y uno más en la cafetería Capitol de la avenida Ricardo Carapeto, a lo que se suma un kebab de la avenida Ricardo Carapeto.

La mayor parte de los negocios en los que entraron los ladrones carecen de cámara de seguridad, pero el estanco de la estación de autobuses sí tenía este dispositivo y permite ver que el delincuente vestía de oscuro y actuaba encapuchado. «Se marcharon con mucha prisa porque no tocaron el tabaco. Esa es la suerte que hemos tenido», confirmaba este lunes Iñaki, el responsable del negocio.

«Llevaba un tiempo pensando que algún día me iba a tocar, porque escuchaba que habían robado alrededor. Yo me iba escapando, pero al final también me ha tocado», lamentaba.

Igual suerte ha corrido el bar-mesón Er Paleto Kini, que ha sufrido al menos dos robos durante las últimas dos semanas. La primera vez se llevaron parte de la mercancía que se almacenaba en el local (verduras, patatas, fruta...) mientras que la madrugada del sábado al domingo reventaron la máquina del tabaco tras forzar la reja, posiblemente tirando de ella con una cuerda ataca a un vehículo.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha confirmado que tiene abierta una investigación para tratar de identificar y detener a los autores de estos delitos.