La víctima del perro abatido trataba de sujetarlo cuando la atacó Lugar del suceso en el Parque de la Legión, adonde acudió la Policía Nacional y la Local. / Pakopí La menor, que iba por el parque de La Legión con un american staffordshire sin bozal y otro can, ya ha recibido el alta J. LÓPEZ-LAGO Viernes, 30 agosto 2019, 21:08

Los asiduos al parque de la Legión, donde el jueves por la tarde un perro de presa atacó brutalmente a una joven de 17 años y después fue abatido a tiros por la Policía, se mostraban este viernes conmocionados. El asunto ya está en manos de la Policía judicial, que ha interrogado a testigos y la víctima para confirmar todos los hechos descritos por unos y otros. La menor fue trasladada el jueves a Urgencias y fue atendida en el Hospital Universitario de Badajoz con varias heridas repartidas por el cuerpo provocadas por las mordeduras, principalmente en las extremidades. Recibió el alta por la mañana.

Según fuentes policiales, fue un american staffordshire terrier de cuatro años propiedad del novio, de 25 años y que no estaba presente, el que perpetró el ataque a la joven. El perro, de color oscuro, está catalogado como potencialmente peligroso. No llevaba bozal, aunque sí correa en el momento del ataque. Todo ocurrió en la zona del parque de la Legión próxima a la ladera que conduce a la Alcazaba.

La chica paseaba también a otro perro, de pequeño tamaño, junto con el american staffordshire terrier. Según declaró la Policía Nacional, cuando se acercaba a otros perros que había en el parque ella trató de sujetar a los suyos, lo que provocó el ataque de su propio perro, que se revolvió contra ella de manera violenta.

Según explicó la Policía, fue sobre las ocho de la tarde del jueves cuando recibieron el aviso de que una persona estaba siendo atacada por un perro.

Al llegar los agentes trataron de separarlo de la víctima, pero era imposible mientras el animal, con la chica tendida en el suelo, trataba de alcanzar el cuello de la joven. En ese momento la Policía Nacional buscó una oportunidad para disparar al perro.

Según explicaron, no había tiempo para encontrar un arma que pudiera adormecerlo. Como mínimo, se realizaron cinco disparos que hubo que hacer con la máxima precaución por la proximidad de la víctima. Además, añadieron estas fuentes, el perro estaba haciendo ademán de huir hacia una zona en la que había niños pequeños, de ahí la urgencia por abatirlo.

El perro ya estaba herido y su comportamiento seguía siendo violento, por eso en cuanto llegó la Policía Local también disparó al animal hasta que murió.

Sí llevaba microchip

Según decían ayer las personas que frecuentan este lugar para pasear a sus perros, es común verlos sueltos, y si bien no se recuerda un episodio similar, últimamente la Policía Local suele controlar la zona para asegurarse de que las mascotas van atadas y, si la raza lo indica, también con bozal.

Además de llevar microchip bajo la piel, desde el año 2002 es obligatorio registrar en el Ayuntamiento de Badajoz la tenencia de perros potencialmente peligrosos, una inscripción que se ha de renovar cada cinco años. El american staffordshire terrier está en esta categoría y en el caso del suceso del jueves este sí tenía microchip identificativo, si bien la Policía Nacional aún está pendiente de confirmar que el dueño cumplía con el resto de obligaciones, como un seguro o un certificado psicológico, entre otras exigencias.

Según la memoria de la Policía Local, es una infracción común no llevar a estos animales con bozal. En 2018, hubo 27 denuncias relacionadas con perros en la ciudad, 14 de ellas por no llevar bozal y diez por ir sin correa. Hasta abril de este año la cifra era porcentualmente mayor, si bien no hay datos actualizados hasta la fecha.