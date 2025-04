Víctima de un atraco en Badajoz: «Nunca pensé que me apuntarían con una pistola a la cara» Así han sido los dos últimos atracos en detalle que han tenido lugar este viernes a primera hora en dos cafeterías del parque de San Fernando

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 8 de diciembre 2023, 13:44 | Actualizado 17:29h.

A Virginia y Julia les ha tocado este viernes festivo abrir la cafetería Forn de Campos, en el parque de San Fernando de Badajoz. Una ... hora después ambas estaban temblando mientras dos hombres armados les aseguraban que no iba a hacerles daño. «Nunca pensé que me apuntarían con una pistola a la cara, no sabes lo que es. Hasta que le ocurre», se lamentaba Julia horas después.

Estas dos empleadas son dos víctimas más de la racha de atracos con pistola que vive Badajoz desde hace un mes. En este caso la Policía Nacional ha confirmado que se trata de pistolas simuladas, de bolas de plástico. También han detenido a uno de los presuntos autores, un hombre de 38 años que ha sido localizado dos horas después de los hechos en el Casco Antiguo. La tranquilidad se ha roto en el barrio de San Fernando a las 7.45 horas. Un coche ha aparcado en la calle Mérida, una de las que recorre el lateral del parque de San Fernando, en sentido descendente, desde la calle Valladolid hasta la avenida Adolfo Díaz Ambrona. Noticias relacionadas Atracan dos cafeterías más en Badajoz a punta de pistola La policía detiene a uno de los presuntos autores de los dos atracos de este viernes en Badajoz Dos hombres se han bajado del vehículo con pasamontañas cubriendo sus rostros. La Policía Nacional solo confirma la participación de dos individuos, pero algunos testigos aseguran que había tres personas, una de ellas en el coche. «¿Tenéis lotería?» Los atracadores han entrado en la cafetería Forn de Campos que había abierto tres cuartos de hora antes. En ese momento había dos empleadas y una clienta en el local. «Cuando los he visto llegar, con los pasamontañas, le he cogido la mano y se ha he apretado a mi compañera. Se han venido hacia nosotras y nos han apuntado con las pistolas», relata Virginia. «Nos han empezado a pedir cosas y les hemos dado lo que nos decían», añade Julia. Los ladrones han pedido el dinero de caja, que no era mucho porque apenas habían tenido actividad esta mañana. Luego les han preguntado por el bote de las propinas y por la recaudación del día anterior, que no estaba. También les han exigido que entregasen la lotería de Navidad, pero este comercio no tiene. En un momento del atraco, uno de los ladrones, el más joven según las víctimas, ha saltado por encima de la barra para registrar el otro lado. Incluso ha posado su pistola encima de la cámara frigorífica mientras sacaba una caja. A continuación los atracadores se han dispuesto a marcharse del local. «Y nos han dicho que no nos iban a hacer nada, supongo que nos han visto la cara de susto», explica Julia. «Cuando se han marchado me ha dado un gran bajón, como un mareo de la impresión». Disparos El miedo en el barrio de San Fernando no ha terminado ahí. Tras salir del Forn de Campos los ladrones se han desplazado solo 15 metros para entrar en la cafetería Café con Alma, en la esquina de la calle Mérida con Antonio Machado. En ese momento una de las personas que trabaja en este negocio estaba en el exterior del local instalando las mesas de la terraza y otra dentro. El robo ha comenzado en el interior, pero cuando la persona que estaba fuera ha entrado y la han encañonado, ha comenzado a gritar y, según los testigos, se han producido destrozos en el local. Los ladrones han roto vasos e incluso un monitor de la caja para cobrar. Cuando han salido de Café con Alma y se han dirigido al coche, una de las víctimas del segundo atraco les ha seguido. En ese momento los atracadores han disparado a este hombre que, sin embargo, no ha sufrido heridas. Posteriormente la policía ha confirmado que se trataba de pistolas simuladas, de bolas de plástico. Son como armas de juguete aunque pueden causar daños disparadas de cerca y se parece a las reales en su aspecto. En total los ladrones se han llevado unos 500 euros de las dos cafeterías. Según los testigos, durante su huida, uno de los hombres ha perdido una de sus pistolas. Sin embargo la policía no confirma este hecho. Tras los robos, los responsables se han subido al coche y han abandonado la zona. Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que ha asumido la investigación. Además de agentes de la Policía Judicial para recabar pruebas, se ha movilizado una ambulancia para tratar a una de las víctimas, que ha sufrido un ataque de ansiedad. La detención La detención por estos hechos se ha producido unas dos horas después en el Casco Antiguo. El arrestado, de 38 años, iba a pie en esos momentos. La Policía Nacional cree que está presuntamente relacionado con los dos atracos de esta mañana en San Fernando pero, en principio, no está siendo investigado por otros hechos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los dos atracos de esta mañana se suman a la racha de robos a punta de pistola que sufre la ciudad desde hace un mes. El 'modus operandi' de los ladrones se parece porque son dos personas que usan armas, aparentemente simuladas, para entrar en comercios y robar la recaudación con la cara tapada. La diferencia es que en los casos anteriores los hombres armados llegaban a la escena en moto y con casco cubriendo su rostro. Estos dos delitos, además, se suman a un asalto que sufrió ayer viernes una mujer de 84 años en la calle Adelardo Covarsí, muy cerca de la avenida de Santa Marina. Dos hombres se bajaron de un coche y le quitaron el reloj cuando caminaba por la calle.

