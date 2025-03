Víctima de un atraco en Badajoz: «Le he dicho que quitase la moto y me ha apuntado con la pistola»

Nicolás Flores lleva 33 años trabajando en hostelería «y nunca me había pasado nada así, ni me lo imaginaba». Este mediodía una motocicleta con dos ... hombres ha aparcado en la puerta de su bar, la Taberna de Rosa, en Badajoz. Este hostelero les ha llamado la atención por cortar su acceso y le han apuntado con una pistola para atracarle.

Flores, que regenta este negocio en Ciudad Jardín desde hace unos dos años, forma parte de la docena de personas que han sido encañonadas en los últimos 22 días en Badajoz por dos hombres que llegan en moto y se cubren el rostro con el casco y una braga.

«Los últimos clientes se han ido 10 minutos antes. Serían las dos y media. Como no había nadie la chica (su empleada) se ha puesto a limpiar por aquí (la barra) y yo estaba dentro, en la cocina».

Los ladrones han entrado en la acera, un soportal que hay frente al parque de Ciudad Jardín, y han aparcado justo en la puerta de cristal. Uno de ellos se ha bajado y ha entrado en el local. Le ha pedido a la trabajadora dinero y esta se ha escondido detrás de la barra.

«La moto estaba justo en la puerta y no he visto que era un robo. He visto a mi trabajadora detrás de la barra y le he dicho: ¿Qué haces ahí? Me he ido hacia ellos y les he dicho que quitasen la moto. Me ha apuntado y le ha pedido dinero», explica Flores.

A pesar de percatarse de que era un atraco, este hostelero ha intentado hacer frente a los ladrones. «Le he respondido: ¿Qué dinero? Aquí no hay dinero y se ha dado la vuelta y ha salido fuera. Pero el otro, que estaba en la calle todavía montado en la moto le ha gritado que volviese a entrar por el dinero».

Al regresar con la pistola, «que podía ser de mentira, pero la policía me ha dicho que no me fíe, que mejor hacer que es de verdad», este hostelero le ha dado la recaudación y algún dinero más que tenía para pagar a proveedores. Los motoristas se han marchado y han atracado otra tienda en Ciudad Jardín a solo 100 metros. Luego han huido en dirección a Antonio Domínguez.

La empleada ha sufrido un ataque de ansiedad, pero está recuperada. En cuanto a Nicolás Flores, aunque en un principio estaba tranquilo, «me pegará el bajón seguro, más tarde». El local no ha sufrido daños, más allá del robo, porque a diferencia de otros incidentes, los ladrones no han disparado.