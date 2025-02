Vicente Martín, nuevo obispo en Madrid: «La Iglesia no existiría si estuviese lejos del mundo del sufrimiento»

El Papa Francisco ha nombrado este lunes al sacerdote extremeño Vicente Martín Muñoz (La Nava de Santiago, Badajoz, 1969) nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, una responsabilidad a la que llega tras haber ejercido desde 2018 como delegado episcopal de Cáritas Española.

La ... noticia ha sido comunicada por el cardenal de Madrid, José Cobo, en una rueda de prensa en la que han participado los cuatro obispos auxiliares con los que contará a partir de ahora la archidiócesis madrileña: los dos que ya asumían esta responsabilidad y los dos que ahora se incorporan, Vicente Martín y el madrileño José Antonio Álvarez.

Ellos serán los encargados de colaborar con monseñor José Cobo, cabeza de la Iglesia en una provincia eclesiástica en la que habitan cuatro millones de personas. «Cualquiera de las ocho vicarías territoriales en las que está distribuida Madrid es más grande que una diócesis como las que tenemos en Extremadura», explica el nuevo obispo desde Atocha, el barrio en el que se encuentra la iglesia en la que ha venido ejerciendo como párroco hasta ahora.

Esa responsabilidad, unida a la que ha tenido en Cáritas Española, han consumido los últimos años a un sacerdote que ha viajado por toda España y también por Latinoamérica como responsable religioso de la principal ONG caritativa de la Iglesia Católica. «Me he movido mucho, pero al mismo tiempo he querido estar en contacto con la realidad desde mi parroquia de Atocha», afirma ahora que conoce su nuevo encargo. «La verdad es que me siento abrumado y soy consciente de mis limitaciones humanas, pero al mismo tiempo sé que me sostiene la misericordia de Dios».

Su deseo a partir de ahora es colaborar con el cardenal de Madrid desde la experiencia vivida. «La Iglesia no existiría si estuviese lejos del mundo del sufrimiento y del dolor, pero al mismo tiempo esa acción caritativa debe estar trenzada con la acción evangelizadora y litúrgica que tiene la Iglesia. Todo debe ir unido en un mismo pack».

A ello puede contribuir su paso por la ciudad de Badajoz, donde ejerció en la década de 2010 como párroco de la Asunción, el templo que atiende a la barriada del Gurugú, La Luneta y también Los Colorines, un entorno de marginación al que trató de ofrecer respuestas a través de los proyectos sociales impulsados por la parroquia.

Antes había sido párroco en Calera de León, La Roca de la Sierra, La Nava de Santiago y Alburquerque, localidades en las que se ha celebrado su nombramiento como obispo. También se recibido con alegría la noticia en la parroquia de San Juan de Mérida, donde la pasada Semana Santa el nuevo prelado sustituyó al párroco, que estaba de baja por una caída.

Aboga el nuevo obispo por huir de la tentación de considerar que todo lo que existe en la sociedad «es negativo» y apuesta por encontrar vínculos de unión y diálogo con «mucha gente excepcional que a lo mejor no son creyentes pero también están al servicio del ser humano».

Como ejemplo de esa forma de entender la realidad habla de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que con el apoyo de Cáritas Española y otras organizaciones ha planteado al Gobierno de España la regularización de personas inmigrantes. «Dar una bolsa de alimentos a una persona que lo necesita puede ser necesario en determinado momento, pero lo importante es darle dignidad. Las personas no necesitan limosnas, sino derechos, por eso se apuesta por esa regularización».

La ordenación episcopal de Vicente Martín como nuevo obispo auxiliar de Madrid tendrá lugar el próximo 6 de julio en la Catedral de la Almudena en una ceremonia en la que también será ordenado el segundo obispo auxiliar nombrado este lunes, el madrileño José Antonio Álvarez.