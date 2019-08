El viaje robótico a China de los alumnos del colegio Lope de Vega 01:39 Los alumnos de sexto de primaria viajaron a China para competir en la RoboRave Internacional tras ganar cinco premios en la competición ibérica:: HOY Los alumnos de sexto de primaria viajaron a Asia para competir en la RoboRave Internacional tras ganar cinco premios en la competición ibérica CANDELA CARMONA Viernes, 2 agosto 2019, 21:49

Tras una dura campaña de recaudación de fondos, los alumnos del colegio Lope de Vega han conseguido viajar a la RoboRave Internacional de Conghua (Guangdong), al sur de China, que se celebró durante los días 19, 20 y 21 de julio. Los alumnos de sexto de Primaria consiguieron cinco premios en la RoboRave Ibérica celebrada en Badajoz, y un pase para el evento internacional. Ocho alumnos que han sido los únicos representantes españoles en todo el certamen, algo que para sus padres, su profesor y los propios alumnos ha sido un orgullo.

«En enero nos informaron de que teníamos un pase para China, pero lo veíamos un poco difícil. En marzo decidimos que iríamos y comenzamos una campaña para buscar fondos con la que conseguimos cubrir todos los gastos de nuestro viaje. Nuestro objetivo era participar pues ir hasta allí ya era un logro», declara Daniel Pérez Leitón, profesor de Robótica en el colegio Lope de Vega.

Hace solo dos años que se comenzó a impartir esta asignatura en el centro, pero los alumnos se han volcado completamente con la materia desde el principio. Se ha convertido en un apoyo para su formación académica. Para los estudiantes, que tienen once y doce años, haber llegado hasta la RoboRave Internacional ha sido todo un reto de superación.

«Empezamos a tener robótica en 5º de primaria con tan solo una hora a la semana. Nos gustaba mucho y nos presentamos a la RoboRave Ibérica, a la que ya habíamos asistido como espectadores. Pero tras ganar cinco premios conseguimos un pase para la RoboRave Internacional de China», afirma Lucía Nuñez, una de las alumnas que participaron en el certamen.

El equipo en el parque de Castelar a su vuelta. :: C.MORENO

Fueron tres intensos días de competición y seis de visitas y excursiones. Para los alumnos, una de las preferidas fue la que realizaron a las instalaciones de Huawei, uno de los patrocinadores que contribuyó en el desarrollo de este viaje, en el que los escolares tuvieron la oportunidad de ver desde cerca cómo una multinacional tecnológica desarrolla la tecnología aplicable a la robótica.

«En la visita a Huawei había muchísimos edificios donde vivían los trabajadores. Lo que más me gustó fue la recreación de ciudades europeas como Venecia o París que había en las propias instalaciones», declara Miriam Luengo, otra de las alumnas.

Los colegiales no solo compitieron contra 15 países distintos, sino que hicieron muchos amigos durante el evento y conocieron otras culturas. «Me puse un poco nervioso cuando supe que nos íbamos a China, pero me sentí genial una vez que estábamos allí compitiendo. Además, hicimos muchísimos amigos de otros países. Lo pasé genial», declara Juan Carlos Granado, uno de los ocho alumnos que compitieron.

Patrocinadores como Naturgy, Huawei, RoboRave Ibérica en colaboración con Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, entre otros muchos, han hecho posible este viaje robótico a China.

Acompañaron las madres

Las madres de tres de los ocho alumnos que participaron en la competición acompañaron a los 'Lopetrónicos' en su viaje.

«En un principio el viaje parecía irreal, pero vimos que había posibilidades. Me animé para apoyar al profesor Daniel, ya que si hubiese ido solo hubiese sido más difícil. Y también para animar a los niños en todas las competiciones. El viaje ha estado perfectamente programado y ha sido muy completo», atestigua Esther Espejo, madre de una de las alumnas.

Para los niños, estar acompañados por sus madres ha hecho que todo fuese más fácil y que se sintiesen muy apoyados en los momentos más difíciles. «Sin mi madre no hubiese estado tan tranquila. Por ejemplo, cuando el robot 'Alpine' no funcionaba ella estuvo apoyándome y ayudándome a solucionarlo», añade Miriam Luengo, alumna de once años.

A pesar de que no consiguieron pasar a la fase final de la competición, los alumnos se sienten muy orgullosos de haber llevado la robótica pacense hasta China.