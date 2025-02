Un viaje para recuperar a la mujer tras la maternidad

La historia de tres mujeres que quieren cambiar el rumbo de sus vidas es el argumento de 'Galop', la obra con la que Ana Maou, ... música pacense, debuta el viernes con su compañía La Jolie en el Festival de Teatro Internacional de Badajoz.

–Debuta en unos días, con obra y compañía. ¿Cómo hace frente a este estreno absoluto?

–Estoy emocionada por debutar en mi tierra y en un teatro como el López. Además es un festival en el que hay un nivel increíble. La compañía y la obra dan visibilidad a lo que nos ocurre a las mujeres pasando los 40 años. De hecho, 'Galop' cuenta la historia de tres mujeres que cogen las riendas de su vida para hacerse dueñas de su destino. No están contentas con lo que están viviendo, deciden cambiar sus vidas y coger unas motos para irse de viaje, es una oda a la libertad.

–Aún es necesario dar visibilidad a la mujer...

–Queda mucho por hacer, tener un espacio para contar lo que nos pasa a las mujeres de más de 40 años que ya no contamos con tantos espacios es gratificante. Puede recordar a una 'room movie' pero en teatro, ya que en cine solo están 'Telma y Louise'. Por fortuna las mujeres en teatro tenemos cada vez más espacios, pero aún hay poca visibilidad. Es interesante y necesario que las mujeres cuenten cómo están y muestren que quieren tomar decisiones

–¿Por eso decide debutar con esta obra?

–La idea de hacer este espectáculo surge después de una pequeña crisis existencial que vivimos las actrices que aparecemos en la obra (Lila Horovitz y Sarai Pintado) que tras años dedicadas en exclusiva a la maternidad, queremos recuperar a nuestro yo del pasado. Me he dedicado a mi hija de manera consciente y por elección, pero necesito reencontrarme con la persona que era antes de ser madre, porque aunque estoy encantada con mi rol de madre, pierdes tu identidad. Y de ahí surge la necesidad de la compañía y de estar ahí más allá del rol de madre.

–¿Cómo se transmiten todas estas ideas a través de la música?

–Vamos muy a la emoción, partimos de ella para llegar a la razón y a la reflexión, pero donde no llegan las palabras lo hace la música. Nuestra manera de hacer teatro no es un concierto, pero tampoco hay diálogos, hablamos a través de la música.

–Pero tampoco es un musical...

–Lo que hacemos es muy atípico. Hacemos teatro con música en movimiento y pretendemos romper las fronteras artificiales creadas entre las artes. Para saber lo que hacemos hay que verlo. No me gusta etiquetar y la sociedad tiene la necesidad de poner etiquetas a todo para ubicarse. Nosotros queremos y trabajamos por romper esas etiquetas y las fronteras que hay dentro de las artes.

–Pero la historia está contada desde diferentes lugares. ¿Cómo se representa esto con música?

–Se trata de un viaje simbólico que completa el espectador a base de imaginación. La moto no se mueve, no estamos ante una gran producción con cambios de escenario. Todo se hace con la iluminación, con los diferentes ambientes y músicas.

–¿Qué importancia tiene la música dentro de la obra?

–Tiene todo el peso porque es lo que nos sirve para mostrar lo que queremos contar. La expresión musical está muy cuidada y muestra la emoción y el pensamiento del personaje, otros momentos actúa como una banda sonora. Son melodías muy variadas, desde Vivaldi a Sinatra o Alberto Iglesias.

–¿Cómo se seleccionan las piezas musicales?

–La mayoría de los temas han sido propuestos por mí, pero por supuesto he contado con la participación del resto de compañeras y del director de la obra, Rafael Ruiz. Hay aportaciones de todo el equipo y me siento orgullosa de ello porque es importante que las haya.

–¿Cuál es su relación con el violín?

–Mi infancia ya estaba pegada al violín, empecé a tocarlo con siete años iba a clases en el Conservatorio de Badajoz, por lo que mi formación es clásica. También me he formado en música antigua. Y hago baile porque siempre he tenido la búsqueda y la necesidad de ir más allá y buscar nuevas formas de contar las cosas, por eso me he formado como actriz. Aunque no dejo de lado la música, también toco con la orquesta barroca de Badajoz.

–¿Cuánto hace que se fundó La Jolie?

–La andadura de la compañía comenzó hace un año y aunque es nueva en ella están mis compañeros de la antigua compañía. He rescatado a todos los que he podido, es una forma de mantener los valores que teníamos.

–¿Ha tenido dificultades para crear la compañía? ¿Cómo afecta la situación socio-económica al teatro?

–Estoy contenta, llena de ilusión, es muy difícil conciliar y hay que ser una superheroína. Todas las producciones son difíciles, yo he tenido mucha ayuda pero aún hay mucho que mejorar porque los creadores seguimos estando muy solos. Hay que ser muy valientes, pero compensa porque nos gusta lo que hacemos, pero frustra la situación, aun así me siento una privilegiada.

–¿Cómo consigue una obra enganchar al público ahora que todo el mundo solo mira las pantallas?

–Lo hicimos con Funanviolista, el secreto está en lo que cuente cada historia, nosotros siempre contamos lo que nos pasa y ese es el secreto para llegar a mucho tipo de público. Con 'Galop' intentaremos hacer lo mismo, aunque ahora tenemos otras cosas que contar.

–¿Cómo afrontan el estreno?

–Con nervios, pero con muchísima responsabilidad, hemos hecho ya un pase con público y es una manera de afrontar el día del estreno con ilusión, porque se trata de disfrutar del escenario. Ver esta obra es una experiencia, aunque solo sea por la música y la puesta en escena.