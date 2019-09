Vergeles reclama a Fragoso una respuesta oficial sobre Los Pinos

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, y José María Vergeles, consejero de Sanidad, comparecieron ayer en un acto en Badajoz y la pregunta era obligada: ¿Han hablado de la posibilidad de trasladar el centro de salud de Los Pinos al Hospital Provincial?

Vergeles respondió que con quien tiene que hablar es con el alcalde, Francisco Fragoso, ya que es el municipio el que tiene que facilitar los terrenos para hacer un nuevo centro de salud para los vecinos del Casco Antiguo y Pardaleras. En este sentido, le reclamó una respuesta oficial a la petición de la Junta de los posibles terrenos para levantar un nuevo centro de salud, tras descartar en enero de este año reparar el actual centro por los problemas estructurales que tiene.

«Hemos actuado con diligencia. Hace meses que enviamos una carta al Ayuntamiento solicitándole los terrenos y creo que ya necesitamos una contestación oficial, no en prensa». Hacía referencia así a las declaraciones de Fragoso en julio cuando dijo que no hay parcelas libres en ninguno de los dos barrios y que la mejor opción era el Hospital Provincial.

«Si es la mejor vía para vecinos y para el municipio, habrá que explorarla. Yo no me he negado a ello, pero sí me he fiado de quien me dice que donde estaba el antiguo centro de salud en el Hospital tienen problemas estructurales», respondió Vergeles, que pidió hablar con Fragoso «de forma sosegada de la planificación sanitaria de la zona centro».

La Diputación reitera el no

Por su parte, Gallardo no se movió de la postura que ha mantenido desde que se empezó a hablar del Hospital Provincial como alternativa a Los Pinos. «El consejero ya conoce la postura de la Diputación y tiene que ver con proyectos y actividades donde entre el capital privado. El uso sociosanitario es histórico y probablemente también nostálgico, pero deben darse otros usos».