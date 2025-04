Vergeles esperará a recibir fondos europeos para ver si Los Pinos puede ir a El Hospital «A mí no me gusta vender la piel antes de cazar el oso», dice el vicepresidente de la Junta

Rocío Romero Badajoz Martes, 15 de febrero 2022, 07:36 | Actualizado 09:23h.

«A mí no me gusta vender la piel antes de cazar el oso y por lo tanto me va a permitir que espere a que sepamos del nuevo programa operativo de los fondos de cohesión, Feder, cuál es la cuantía que podemos destinar a esa infraestructura». En esa frase, el vicepresidente de la Junta, José María Vergeles, viene a decir que esperará a tener los fondos europeos para ver si el centro de salud de la Zona Centro (Los Pinos) puede ir a El Hospital.

Vergeles hizo estas declaraciones al ser preguntado por el traslado. Recordó que el centro de salud no puede volver a la misma zona del hospital donde estuvo hace años por problemas de estructura.

De esa misma fuente deberá salir dinero para el hospital Don Benito-Villanueva. Además, recupera la idea de trasladar Los Pinos al Perpetuo Socorro en el caso de que la evacuación sea necesaria.

Como ya contó HOY, la Administración regional solicitó antes de final de año a la Diputación la cesión de la mitad del inmueble con el objetivo de ubicar la Escuela Oficial de Idiomas y el centro de salud de Los Pinos en esa zona. La propuesta de la Junta de Extremadura consiste en asumir la inversión de la obra, el equipamiento y el posterior mantenimiento. Así, cada administración gestionará una mitad del edificio y podrán funcionar de forma independiente. Aunque beneficiándose de los servicios que presten las dos.

El SES tiene previsto sufragar las obras del centro de salud de Los Pinos con el programa operativo europeo 2021-2027.