El verano refrescante de los niños del Gurugú

MARÍA ISABEL HIDALGO Lunes, 31 de julio 2023, 07:17 Comenta Compartir

Un poco de crema de protección solar antes de tirarse al agua es lo que los monitores del campamento del Centro Cívico del Gurugú en Badajoz reparten entre los casi cuarenta niños que pasan los martes y jueves del verano en la piscina de la Rucab. Campamentos que funcionan durante todo el año desde hace más de una década. «Estos campamentos me salvaron, me quitó tiempo de estar en la calle y me daba la motivación de hacer cosas en verano. Aquí encontraba el empujón para aprobar el curso en septiembre», afirma el monitor Pedro José Pozo.

El que fue niño del Gurugú, el barrio de Badajoz en el que se desarrollan estas actividades promovidas por el presidente vecinal Ricardo Cabezas, ha pasado de jugar en los campamentos de verano que organizaba el Centro Social de la parroquia a ser uno de los monitores de los niños que hoy ocupan el que fue su lugar no hace mucho. «Estar en el centro social es un logro, aquí conviven con otros chicos y esto es importante porque aunque todos sean de la periferia nada tiene que ver un barrio con otro», cuenta Cabezas, que coordina las actividades del centro.

Los dos meses que duran estos campamentos acogen a niños del Gurugú, La Luneta y Los Colorines. Más allá de los juegos y las excursiones también reciben apoyo educativo. Además estas actividades no se realizan exclusivamente en el periodo vacacional, sino que es una continuación de los talleres extraescolares que realizan a lo largo del año. «Dedicamos tiempo al estudio y a repasar las cosas que aprendemos durante el curso. En las excursiones que hacemos también aprendemos mucho, como el otro día que estuvimos en el Museo Etnográfico de Villafranca de los Barros y fue muy interesante», explica Selenia Barriga, que asiste a estos campamentos desde hace cuatro años.

«Estos campamentos me salvaron, me quitaron de la calle y me motivaron para hacer cosas en verano», afirma el monitor Pedro José Pozo

En total hay alrededor de 60 niños inscritos, pero habitualmente asisten en torno a cuarenta. «Es una cifra muy elevada teniendo en cuenta que son niños que vienen de la periferia y muchos de ellos se duermen muy tarde», justifica el organizador.

Estos campamentos se celebran desde hace más de una década, surgieron gracias al trabajo de Cabezas y su esposa, Manoli Martín. «La mayoría de los niños que tenemos van a colegios donde les dan el desayuno y la comida y se nos ocurrió crear los campamentos para que continuasen con su actividad en verano», relata Cabezas.

Una actividad que pueden llevar a cabo gracias al esfuerzo de los monitores que trabajan codo con codo con la asociación. Como Manuel Álvez, que también es socorrista y que trabaja en el centro desde hace tres años. «Estamos trabajando todo el año con ellos. En vacaciones adaptamos las actividades a ejercicios más propios de estas fechas», explica.

Así dos días en semana, los martes y jueves, pasan la mañana en la piscina de la Residencia Universitaria Caja Badajoz (Rucab). «Antes íbamos a la Granadilla, pero desde hace dos años nos cedieron estas instalaciones y estamos muy agradecidos. Por otro lado, el Ayuntamiento nos facilita el transporte», cuenta Cabezas, que aclara que sin la colaboración de estas entidades y otras muchas no sería posible realizar su labor con los chavales.

Aprenden a nadar

Los días de piscina no son solamente para divertirse y pasarlo bien, también sirven para que los más pequeños aprendan a nadar.

«Cuando tenemos socorristas externos a nosotros les enseñamos técnicas de iniciación», comenta Álvez, que vigila el baño de los chicos continuamente.

Este año no cuentan con socorristas externos por lo que no puede dedicarle tiempo a los que aún no nadan correctamente, por ello los talleres acuáticos de este verano están más enfocados a organizar juegos dentro del agua. «A los más pequeños les ponemos manguitos, no porque no sepan nadar, sino porque tienen menos resistencia y esto es una ayuda para mantenerlos a flote», algo importante teniendo en cuenta que la profundidad de uno de los bordes del vaso tiene casi cuatro metros de profundidad.

Ampliar El Monitor Pedro José Pozo junto a sus hijas. J. V. Arnelas

«Me gusta mucho venir a la piscina porque estoy aquí con mis amigos. También aprendo cosas que voy a ver en el colegio el próximo curso pero lo que más me gusta es venir a la piscina. He aprendido a tirarme de cabeza», relata Andrés Mellado que con once años es uno de los asistentes de estos campamentos.

Como él, Andrea y Carla Pozo, hijas de Pedro José. «Me siento muy orgulloso de haber pasado aquí mi infancia con Ricardo, y mucho más de ver ahora cómo mis hijas participan en estas actividades, gracias a esto se relacionan con otros niños y pueden ver que la vida no es todo color de rosa», explica Pozo.

Unas jornadas que se prolongarán hasta el 31 de agosto y que les llevarán a conocer castillos como el de Nogales, visitar piscinas naturales, intercambiar vivencias con los chicos de otros campamentos o incluso viajar a la playa.

Comenta Reporta un error