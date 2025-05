Verano sin bibliotecas abiertas por la tarde

La Biblioteca Central situada en el campus universitario es la única de Badajoz que abre por las tardes durante parte del verano. Es la última ... opción que les queda a aquellos que no pueden estudiar en casa, pero estará cerrada del 1 al 18 de agosto, por lo que los opositores se quedan sin lugar al que acudir por las tardes durante ese período de tiempo.

Pablo, que está opositando para guardia civil, suele ir a la biblioteca de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, pero ahora está cerrada por obras hasta septiembre. Por eso, ahora elige la Bartolomé J. Gallardo, en el paseo fluvial, y comenta que no hay problema para encontrar sitio en verano allí y además está bien climatizada, pero no está contento con los horarios de las bibliotecas en verano. «La única que hay abierta por las tardes en julio es la Central, y en agosto directamente no hay ninguna». Pablo coincide con más opositores en sus horas de estudio, por lo que considera que ir a la biblioteca también le ayuda a tener más contacto con sus compañeros y no aislarse durante estos meses.

Por otro lado, Irene (prefiere no dar su apellido) está opositando para administrativa del Estado y acude también a la Bartolomé J. Gallardo, ya que vive por la zona. Pero por la tarde se va a la Central porque no hay ninguna más abierta. Cuando esta cierre se quedará en casa, pero le cuesta concentrarse porque hay mucho ruido. «Allí no soy capaz de estudiar y aquí tengo mucha fuerza de voluntad para ponerme a ello», asegura.

Las quejas generales sobre la Biblioteca Pública del Estado son sus malos horarios durante el año y el crujido del suelo, que suele molestar a los que estudian, aunque comentan que se han acostumbrado.

Mónica está opositando para administrativa. Estudia aquí porque el horario de verano se ajusta bien a sus necesidades, pero comenta que durante el curso académico, «abre a las 9.30 horas de la mañana y cierra a las 13.30, y no es tiempo suficiente para los que venimos a estudiar».

María quiere ser policía local. Suele ir a la Biblioteca Pública del Estado en verano, y por las tardes va a la Central de la universidad porque es la única abierta en la ciudad. «Los opositores en agosto no tenemos sitio para estudiar», cuenta. El resto del año suele ir a la de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Información (en la Alcazaba) y por las tardes a la Central, que es la que mejores horarios tiene, considera. La climatización de esta biblioteca es buena y suele haber sitios libres, afirma. «Nos gustaría tener alguna abierta por las tardes en agosto», remata.

Esperanza es una bibliotecaria jubilada que por eso frecuenta estos recintos para coger libros prestados. Comenta que «las bibliotecas son centros culturales y deberían estar abiertas por las tardes, como ocurre en otras ciudades».

Paula Seguro, de 27 años, está opositando para gestión de la Administración Civil del Estado. En verano elige la Biblioteca Pública del Estado porque es el horario que mejor le viene, pero el resto del año es usuaria de la de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, que actualmente está cerrada por obras aunque si está disponible el servicio de préstamo de libros. «En la Bartolomé J. Gallardo son muy puntuales al abrir y al cerrar te echan diez minutos antes», comenta indignada.

Andrea, de 27 años, está opositando para Inspección de Trabajo y Seguridad Social y estudia en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Por las tardes lo hace en su casa porque no abre ninguna biblioteca cercana a su casa. Como queja sobre el edificio de la Alcazaba, comenta que a veces no ponen el aire en verano y hace calor allí.

Horarios

La biblioteca de Santa Ana, en el Casco Antiguo, abre de lunes a domingo de 8.00 a 15.00 horas.

La Bartolomé J. Gallardo abre en verano de lunes a domingo de 8.15 horas a 14.45 horas. Sobre ella no hay quejas respecto a su aclimatación ni el espacio, pero los usuarios están descontentos con el ruido del suelo y los malos horarios, tanto en verano por cerrar las tardes como durante el año por ser un horario reducido de 9.30 de la mañana a 13.30, y por las tardes de 17.00 a 20.00 horas.

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Información abre desde las 9.00 horas hasta las 14.00. Durante el mes de agosto permanecerá cerrada, pero en esta época no tiene mucha afluencia.

La Biblioteca Central de la universidad abre de 8.30 a 21.00 horas. Es la favorita de los estudiantes por sus buenos horarios pero los universitarios tienen prioridad, así que en época de exámenes los opositores tienen que llegar temprano o se arriesgan a quedarse sin sitio.