«Vengo a clase con 80 años y no quiero dejar la Universidad»

Con su bolso y un cuaderno atravesaba el martes María José García la puerta del salón de actos de la facultad de Económicas en Badajoz. ... Un nuevo curso ha comenzado y allí es donde los martes y jueves más de 300 alumnos, entre los que se encuentra García, reciben las clases de posgrado que imparten desde la Universidad de Mayores.

A sus 80 años esta médica jubilada no quiere dejar de estudiar, por eso está matriculada en la Universidad desde hace más de una década. «Quiero seguir aprendiendo, aquí vemos cosas nuevas, nos dan información de temas que para nosotros eran desconocidos. Además, tenemos la oportunidad de hacer nuevas amistades», destaca ilusionada al llegar al aula.

La clase de ciencias a la que asistía el pasado martes es una de sus favoritas ya que tiene vínculos con su formación. Aún así para ella la literatura y la región también son importantes. «Me han abierto los ojos con muchas cosas de Extremadura que en mi época no se ponían en valor, y que desconocía por el tiempo que he vivido fuera», recuerda.

El posgrado fue una continuación que la Universidad de Mayores creó para aquellos alumnos que tras hacer los cinco años de grado terminaban con sus clases a las que no querían dejar de asistir. «La universidad nos da la vida y nos mantiene activos. Vengo a clases con 80 años y no quiero dejar de hacerlo», sentencia.

Lo mismo le ocurre a Carmen Salguero, ella se matriculó por primera vez con 55 años, ahora tiene 80 años y quiere volver. «Lo dejé cuando murió mi marido porque no me encontraba con ánimo, ahora estoy mejor he venido para matricularme».

Problemas de espacio

Carmen tuvo suerte y tras una renuncia que se produjo esta semana podrá asistir de nuevo a las clases cuya demanda no deja de crecer según destaca su director, Chema Corrales. «En los últimos años estamos experimentando un crecimiento exponencial que es muy gratificante, pero por otro lado es muy peligroso porque cada año es más complicado encontrar espacios para tantas personas», subraya.

A partir de las 17,00 horas entre los estudiantes del campus universitarios se ve a un buen número de personas mayores, en concreto 1.207, que con ilusión se dirigen a sus respectivas clases. «Es muy emocionante volver a la Universidad tantos años después y muy cómodo porque no tenemos exámenes ni obligaciones», revela Teresa García, que es alumna de tercero de grado.

Precisamente el grado fue para lo que fue concebida inicialmente la Universidad de Mayores, con cinco años de duración, cuatro asignaturas por semestre y una matrícula que cuesta 80 euros, frente a los 100 que cuesta la de posgrado. «Hemos pasado de tener una clase para cada curso a tener que hacer dos grupos en los últimos años», dice Corrales.

Unos ajustes para los que cuentan con el apoyo de los diferentes decanos que son quiénes ceden los espacios de las facultades de Ciencias, Educación y Económicas.

Nuevo perfil de alumno

Con más de 25 años de historia la Universidad de Mayores nació para ocupar el tiempo libre con el que se encontraban la mayoría de las personas al llegar a la jubilación, y de paso brindar la oportunidad de aprender a aquellos que no pudieron hacerlo en su juventud. «Esto ha cambiado bastante en la última década, hemos pasado de recibir a personas que no habían tenido la oportunidad de estudiar a tener alumnos que ya han sido universitarios», señala el director, que destaca que el 23% de los matriculados son sanitarios.

Como Teresa que tras dejar su trabajo como enfermera y profesora universitaria decidió hacer el grado. «Me apetecía ampliar mis conocimientos y aprender cosas diferentes», explica. Este interés le llevó a tomar nota sobre Concepción Arenal, el personaje sobre el que les habló su profesora Yolanda Deocano, y a través del cual hablaron de historia. «Me he sorprendido bastante porque esta materia era una de las que más detestaba en mi juventud y ahora me encanta. En parte por los buenos profesores que tenemos», dice satisfecha.

Ampliar En el centro María José García, alumna de posgrado junto a sus compañeros. Pakopí

Unos profesores que sienten la presión de unos alumnos a los que la edad les ha hecho exigentes. «Vienen porque quieren, sus expectativas son muy altas. No vienen a perder el tiempo y no vale darles cualquier cosa, ni hacer las clases de cualquier manera», relata la profesora de tercero de Grado, Yolanda Deocano. Para esta docente de la facultad de Educación lo complicado es conectar con los alumnos. «Son personas con mucha experiencia y muchas vivencias, por lo que parece difícil poder sorprenderles. Mi objetivo es que conozcan la historia a través de personajes históricos con los que analizamos si nos han hecho mejores como sociedad», aclara.

En la Universidad de Mayores la asistencia no es obligatoria, pero la tasa de abandono es bajísima. Y es que según cuenta Chema Corrales para los mayores la universidad es más que un espacio donde aprender, ya que lo utilizan como el lugar donde llenar el vacío que deja la soledad. De ahí que María José no quiera dejar sus clases.