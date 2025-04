«Vendría todos los viernes a bailar con mis nietos al parque del río»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 31 de enero 2022, 07:26 Comenta Compartir

La incombustible María Muñoz Bigeriego, la alma mater de las actividades que el Ayuntamiento tiene para los mayores, baila a ritmo de Camilo, ese que canta: 'Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida'. Enfrente tiene a más de 150 personas, entre abuelos y nietos, que siguen sus movimientos, aunque algunos vayan para el lado contrario y otros, se salten algunos pasos. A todos se les ve disfrutar y al final de eso se trata en una jornada, la del viernes pasado, que con los niños sin clase por el día del Maestro, al Ayuntamiento se le ocurrió montar un sarao en el parque del río para que abuelos y nietos disfrutaran juntos del día.

En primera fila está Mari Luz y sus nietos Nacho y Valeria. Tienen diez años pero ya miden lo mismo que su abuela, que tiene 77, una energía envidiable y una salud de hierro: en el ambulatorio ni la conocen y no sabe lo que es tomar una pastilla. «Yo desde luego a la Seguridad Social le hago poco gasto, salvo por las tres vacunas –se refiere a las del coronavirus– no tengo ni historial médico», y no lo dice bromeando.

Lo achaca a la buena genética y a que es militante del envejecimiento activo desde que se enroló a la escuela municipal de Mayores. Gimnasia, caminatas, excursiones, clubes de lecturas, charlas... Tiene una agenda de planes y actividades semanales que la saca a diario de casa y a la que ella añade el desayuno diario con sus amigas, que no perdona llueve o truene. Reconoce, sin embargo, que la alimentación no la cuida tanto: «Ahí no miro, si me tengo que comer dos huevos fritos, me los como».

«Han dormido en mi casa para que no se fueran a quedar dormidos. Estaban emocionados de saber que iban a pasar el día conmigo y está siendo muy bonito»

Con Nacho y Valeria había dormido la noche anterior. «Les encanta dormir en mi casa y tenían la excusa de que no fueran a quedarse dormidos. Estaban emocionados de saber que iban a pasar el día conmigo y está siendo muy bonito. En casa bailamos, nos disfrazamos y me tiro por el suelo con ellos, pero hoy –por el viernes– ha sido la primera vez que hemos bailado fuera y si lo organizaran todos los viernes, vendría con ellos siempre».

Son dos de los cinco nietos y aunque dice que los quiere a todos, reconoce predilección por la mayor, a punto de cumplir los 18 y a la que llama 'mi pegamento' porque no se separa de ella. «Me llama todos los días antes de ir al instituto y me pregunta si podemos quedar a la hora del recreo», cuenta. Ellos y sus tres hijos son el motivo de que no se haya vuelto a su anhelado San Sebastián cuando se jubiló. «Son mi familia y mi vida. Ahora estoy disfrutando mucho de mis nietos, con mis hijos, con tanta costura, no pude».

Ampliar Mari Luz y sus nietos bailan al ritmo que les marca María Muñoz, coordinadora de Mayores. José Vicente Arnelas

Es cacereña, de Arroyo de la Luz, y lleva 41 años en Badajoz, pero añora las tres décadas que vivió en el País Vasco, a donde emigraron sus padres. Y sobre todo echa de menos el frío. «Lloraba del calor, me quedaba en el portal que era de mármol porque no lo soportaba», confiesa. Pero si mira al parque del Guadiana, reconoce que no lo cambia por el norte.

Temas

Badajoz