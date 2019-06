«La velocidad inadecuada puede producir un siniestro mortal»

El capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz, Francisco Javier Utrabo, ha llamado la atención sobre el peligro que corren los conductores que no adecuan su velocidad a las características de la vía por la que circulan. «La velocidad es un factor influyente en caso de siniestro. Es una cuestión física: fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado, con lo cual la velocidad eleva las consecuencia de cualquier accidente al cuadrado, más cuando el siniestro acaba en una frenada contra un muro o una arqueta que detiene en seco el vehículo y convierte toda la velocidad en fuerza».

Utrabo reconoce que en muchos casos el accidente no está causado por la velocidad, sino que es debido a una distracción, a un reventón de rueda o alguna otra circunstancia. «El factor causante puede ser otro, pero con una velocidad inadecuada puede producir un siniestro mortal».

«Yo siempre digo que hay gente que se piensa que la vida es un videojuego, pero en la vida real el 'game over' es para siempre y si uno se sale de la carretera y choca, no tiene otra vida para iniciar de nuevo la partida. Aquí no hay vidas infinitas».