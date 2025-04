Ampliar Antonio Cavacasillas, de espalda, se despide de Alejandro Vélez, que vuelve a la cárcel, donde es funcionario. Casimiro Moreno

Vélez al resto de concejales de Badajoz: «Espero que nunca me necesitéis en mi puesto de trabajo» El concejal no adscrito se despide de forma irónica de la corporación y les desea que no pasen nunca por la cárcel, donde volverá como funcionario de prisiones