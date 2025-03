Ayuntamiento de Badajoz: Vélez salva a Gragera de ser reprobado por transfuguismo

Rocío Romero Badajoz Lunes, 30 de enero 2023, 14:03 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

La reprobación no resultó aprobada, pero al alcalde, Ignacio Gragera, le han intentado poner este lunes la cara roja. La concejala de Podemos, Erika Cadenas, ... presentó una moción para reprobarle por pasar de Cs a PP y haberse convertido en tránsfuga. El edil no adscrito, Alejandro Vélez, frustró la intención de Podemos y PSOE. Consideró que el cambio de partido del alcalde es una cuestión personal y que, como tal, no entra.

«No engañan a nadie, pueden pintarlo y venderlo como quiera. Pero el que es tránsfuga es tránsfuga y los promotores son los señores del PP, reculen y rectifiquen», dijo la concejala podemista. «El transfuguismo es una forma de corrupción y hay que decirlo alto. Un alcalde tránsfuga no es alguien de fiar, ni tiene palabra. En usted no se puede confiar, señor Gragera». El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, tiró de diccionario. «Según la Real Academia, tránsfuga es una persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria. Usted se acostó liberal y se levantó conservador», le ha dicho este lunes al alcalde. Gragera ha defendido que no ha cometido transfuguismo al pasar de Cs a PP porque no ha habido cambio den la alcaldía ni en el reparto de delegaciones, ni tampoco en el acuerdo programático que los dos partidos firmaron en 2019 y ratificaron en 2021, cuando Fragoso se marchó para dejar a Ignacio Gragera de regidor. El alcalde no se ha quedado callado. «Usted intenta algo infantil -le ha dicho a Ricardo Cabezas- sembrando discordia en el PP intentado hacerse pasar por alguien como amigo cuando lleva desde que se llegó al Ayuntamiento preparando mociones de censura, usted no es sincero». Ya en varias ocasiones, Cabezas había destacado que Gragera está impuesto por Madrid. «No soy el más apropiado para defender al PP, pero creo que han cometido un error en admitir esta situación en esas filas», aseguró Cabezas. Además, Gragera incidió en que los pacenses decidirán en las elecciones de mayo si los pacenses quieren que siga él y el PP, o prefieren que cambie. A esto le replicó la concejala de Podemos, Erika Cadenas, quien le dijo que no respetaron ese voto en 2019. Entonces, y también lo recordó Cabezas, el PSOE resultó el partido más votado. Sin embargo, un acuerdo entre PP, Cs y el entonces concejal de Vox, Alejandro Vélez (hoy no adscrito), impidió que el PSOE formara gobierno. El portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, afirmó que «no es transfuguismo donde no se arrebata la alcaldía y se mantiene la estabilidad». «Tengo la conciencia muy tranquila, tengo muy claro que en mayo decidirán, la gente será soberana, si usted tiene razón o lo tengo yo. Y a eso nos debemos todos. No tengo ningún miedo al 28 de mayo», zanjó el regidor.

