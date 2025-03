Vélez: «Le dije a Gragera que el nombre del puente me da igual» El concejal no adscrito y la concejala de Podemos, Erika Cadenas, no ven adecuado el nombre de '25 de abril' para el nuevo viaducto sobre el río Guadiana

El concejal no adscrito y la concejala de Podemos en Badajoz, Alejandro Vélez y Erika Cadenas, respectivamente, confirmaron ayer que el alcalde, Ignacio Gragera, les preguntó su parecer sobre qué nombre dar al nuevo puente sobre el río Guadiana. La respuesta de cada uno, explican, fue diferente.

El edil no adscrito le replicó que le «daba igual» la denominación elegida porque tiene «80 frentes abiertos». Gragera le comunicó que la propuesta municipal sería 'Bárbara de Braganza', pero Vélez asegura que no le da importancia porque «una cosa es como se llame el puente oficialmente y otra como los pacenses le llamemos después; puede terminar siendo el 'puente de la feria'».

«Es verdad que el alcalde me dijo que Vara había pedido una propuesta de la ciudad, pero yo no intervine, no participé», señala. Ahora, sin embargo, no ve con buenos ojos que la denominación sea '25 de abril'. El motivo es que «tiene connotaciones históricas e ideológicas de un país que no es el nuestro y no creo que España deba dar un nombre así. Hay muchos nombres, como el de 'Bárbara de Braganza' que no tienen ideología».

«No me parece bien que la Junta no haya tenido en cuenta al Ayuntamiento» erika cadenas, concejala de podemos

La concejala de Podemos, Erika Cadenas, recuerda que el alcalde le llamó para pedirle su opinión. «Nos preguntó si veíamos bien 'Bárbara de Braganza' y pedimos un nombre de mujer, este u otro» para compensar la ausencia de nombres femeninos en el callejero de la ciudad.

Cadenas considera que '25 de abril' es un guiño a Portugal y, como tal, le parece bien. Pero no tanto si se tiene en cuenta que el mismo nombre se usa para otro viaducto muy popular ubicado en Lisboa. «Eso queda raro».

Cadenas añade que la pregunta de Gragera sobre el apelativo del viaducto fue hace meses y que no han sabido más de este asunto hasta que el lunes, antes del pleno, convocó a los portavoces de los partidos para tratar los asuntos de la sesión. Fue ahí donde les informó de la decisión de la Junta de llamarlo '25 de abril' y mostró su disconformidad a que descartaran la propuesta municipal.

«No me parece bien que no hayan tenido en cuenta al Ayuntamiento», dice Cadenas.