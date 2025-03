Los veladores vuelven a su sitio en Badajoz

Veladores en aparcamientos de la plaza de los Alféreces que ya no están.

Rocío Romero Badajoz Jueves, 13 de enero 2022, 07:46 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Las calzadas vuelven a ser para los coches y los veladores se quedan en las aceras. El permiso que había dado el Ayuntamiento a los bares para extender sus terrazas en la vía pública ha decaído. En diez puntos de la ciudad es más visible. Son los lugares donde habían ocupado plazas de aparcamiento o interrumpido viales.

El Ayuntamiento informó a todos los establecimientos que debían dejar esos espacios libres con el inicio del año. Y así lo han hecho en la plaza de Portugal, la calle Alcántara, la plaza de los Alféreces, la avenida de Elvas, las calles Julio Cienfuegos Linares, Antonio Nebrija, Teresa de Calcuta, Fuerte, Jacinta García Hernández y la avenida de María Auxiliadora.

El resto de los establecimientos que han ido ocupando más acera de la que consta en sus licencias originales deben volver también a esos límites.

El Ayuntamiento amplió el espacio público cuando la Junta limitó las terrazas al cincuenta por ciento de las mesas concedidas. Para que pudieran poner el cien por cien, el Consistorio les autorizó desplegarlas en el doble de espacio. Vías y Obras concedió 260 ampliaciones de espacio a tantos bares.

Una vez eliminadas las restricciones y recuperados el cien por cien de los aforos en los establecimientos de hostelería, tanto dentro como fuera, el Consistorio ha decidido que era momento de dejar las aceras más libres.

Esto no ha gustado ni a la Asociación de Empresarios Hostelería de Badajoz ni a la patronal Ceade, que reclaman al Ayuntamiento que reconsidere su postura ante la explosión de contagios y el efecto de la sexta ola.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, recuerda que las autorizaciones de más espacio decaían con el estado de alarma. «Aun así lo hemos mantenido seis meses más, pero viendo que no hay restricciones es hora de volver al espacio de siempre».

El concejal reconoce que a ningún establecimiento le gusta que le resten el espacio, tampoco a los usuarios que se sienten más cómodos al estar más separados. Pero asegura que no se podían seguir restando plazas de aparcamientos, por ejemplo en la plaza de Portugal, donde hay problemas para encontrar estacionamientos. «Es más cómodo para el bar y para el cliente, pero es que quitaba cuatro aparcamientos. Si no tienen restricciones, que no tengan ese espacio extra. Hay que buscar un equilibrio entre los bares y los peatones».

El Ayuntamiento, de todas formas, no se niega a autorizar veladores en la calzada, pero esto quedará recogido en una nueva ordenanza que ya querían tener lista y que aún están perfilando.

Para conceder ese permiso, el aparcamiento que se ocupe debe ser en batería, de manera que los clientes estén más distanciados de los vehículos y cuenten con estructuras para protegerse de los coches, como maceteros fijos. Y, sobre todo, si la acera delante del establecimiento tiene una anchura inferior a los 2,80 metros.

Esto ocurre en casi todas las vías del Casco Antiguo. La Ley de Accesibilidad obliga a dejar libre 1,80 metros para el paso de peatones. En el otro metro deberían ir las mesas y las sillas, pero en las zonas más antiguas no existen aceras tan anchas. Y en las nuevas, según el concejal, los veladores ocupan más de un metro.

Además, el concejal dice que hay muy pocas aceras que miden más de 2,80 metros. «O primamos la accesibilidad o primamos los veladores. Sin 2,80 no hay espacio y no se autorizan, pero con 2,80 nunca dejas libre el 1,80 para los peatones. Esto es lo más complicado y lo estamos hablando con la policía».

Es el punto más enquistado de una nueva norma en la que incluirán la homogeneización de terrazas en el Casco Antiguo, Los Alféreces y el paseo de la margen izquierda. En este último ya han obligado a que todos los bares tengan la fachada del mismo color. Se regularán también los parasoles.

Igualmente, la ordenanza pondrá orden en las estructuras cerradas y las estufas, que ahora se regulan con un decreto que firmó el anterior alcalde, Francisco Fragoso, el año pasado para dar una respuesta a las necesidades de los bares justo antes del invierno de 2021.

