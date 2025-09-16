Un vehículo se incendia en la urbanización Guadiana de Badajoz
El fuego requirió la intervención de los bomberos
A. M.
Martes, 16 de septiembre 2025, 09:51
Un coche salió ardiendo en Badajoz este lunes, sobre las 20.30 horas. El vehículo se encontraba estacionado en la calle Castillo de Azagala, en la urbanización Guadiana, cuando empezó a echar humo. Al percatarse de que algo no marchaba bien dentro del turismo, de la marca BMW 320 D, los ocupantes abrieron el capó y al ver llamas lo cerraron inmediatamente.
En ese momento el vehículo sufrió una explosión y se inició un incendio que requirió la presencia de los bomberos del parque municipal, que lograron extinguir las llamas sin daños en otros vehículos o fachadas.
