El vehículo estaba estacionado en la calle castillo de Azagala cuando salió ardiendo. HOY

Un vehículo se incendia en la urbanización Guadiana de Badajoz

El fuego requirió la intervención de los bomberos

A. M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:51

Un coche salió ardiendo en Badajoz este lunes, sobre las 20.30 horas. El vehículo se encontraba estacionado en la calle Castillo de Azagala, en la urbanización Guadiana, cuando empezó a echar humo. Al percatarse de que algo no marchaba bien dentro del turismo, de la marca BMW 320 D, los ocupantes abrieron el capó y al ver llamas lo cerraron inmediatamente.

En ese momento el vehículo sufrió una explosión y se inició un incendio que requirió la presencia de los bomberos del parque municipal, que lograron extinguir las llamas sin daños en otros vehículos o fachadas.

