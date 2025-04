Los vecinos de Suerte de Saavedra ya disfrutan de sus pistas deportivas

Entre emoción e ilusión el ex jugador del Club Deportivo Badajoz, Paco Herrera ha descubierto este sábado la placa que revela su nombre a las ... puertas del nuevo Centro Deportivo Sociovecinal que se ha inaugurado en el barrio pacense de Suerte de Saavedra. Un barrio que hasta ahora no disponía de estas instalaciones, y que desde hoy cuenta con un campo de fútbol, equipado con vestuarios y salas para reuniones.

«Para nosotros es una satisfación que después de tanto tiempo solicitando la apertura de este centro vecinal, hoy por fin sea una realidad y es una alegría poder disfrutar de estas instalaciones a partir de ahora», contaba el coordinador de la Asociación Sociocultural Grupo Joven, Gregorio Estévez, que también dirige el equipo de fútbol femenino del barrio.

La inauguración ha generado una enorme expectación y han sido numerosos los vecinos y pacenses que se han asomado a las instalaciones para conocerlas, como muchos de los ex jugadores del Badajoz que han estado acompañando a Paco Herrera en un día que según ha contado él mismo ha sido muy importante para él.

«Es muy emocionante para mí que un campo de fútbol de Badajoz, la ciudad a la que llegué hace 45 años lleve mi nombre. Precisamente en un barrio muy similar al que yo me crié Barcelona. Aquel campo de fútbol me alejó de otras actividades que no me hubiesen llevado por el mejor de los caminos y ahora soy feliz de que este campo haga soñar bonito a los niños y niñas de Badajoz«, subrayaba Herrera en su discurso.

Durante el acto, tanto Herrera como el resto de asistentes han podido visitar las instalaciones, que el alcade de Badajoz, Ignacio Gragera les ha mostrado, y que han sido del agrado de todos los vecinos.

Gradas para 200 personas y vestuarios

El centro deportivo socicovecinal cuenta con 58.000 metros cuadrados repartidos en cuatro vestuarios y tres salas de reuniones que podrán utilizar las asociaciones de vecinos, que están equipadas con aparatos de aire acondicionado. También tiene una grada con capacidad para 200 personas y un aparcamiento de dos mil metros cuadrados.

Tras recorrer las instalaciones, la vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol, Ángeles Aguilera ha destacado la importancia de estas instalaciones para el barrio y ha felicitado al Ayuntamiento por su labor con el deporte y los valores que este transmite.

Una felicitación a la que se ha unido el director general de deporte de la Junta de Extremadura, Santi Amaro. «Con estas instalaciones se pone en valor el trabajo que está haciendo la ciudad de Badajoz. Esto se va a llenar de niños y niñas con ilusiones y motivaciones que les van a hacer llevar hábitos de vida saludables», destacó.

En este sentido Amaro también subrayó la importancia de las decisiones de los políticos es lo que hará que los chicos lleguen más lejos.

Por su parte, el alcade de Badajoz se ha mostrado satisfecho por sacar adelante un proyecto que ha tenido muchas dificultades. «Esto se ha podido realizar gracias al Ayuntamiento y a Europa que ha puesto gran parte de los fondos, lo que ha retrasado los trabajos debido a las guerras y la subida de precios de los materiales», explicó.

En este sentido Gragera se ha mostrado orgulloso de poder darle al barrio una ilusión y la oportunidad de que los niños y niñas disfruten de un campo de fútbol de céspe artificial.

Una ilusión que no dejó dormir anoche a Esther Esteven, que a sus doce años lleva dos jugando en el equipo de fútbol del barrio. «Entrenábamos en el patio del colegio porque no había otro sitio y tenía muchas ganas de poder jugar aquí», contaba emocionada.

Tanto a esta pequeña como a sus compañeras, el nuevo campo de fútbol donde disputarán sus próximos partidos le ha parecido muy grande y muy bonito. Aseguran que ha merecido mucho la pena la espera.

Un campo que según el ex jugador Pedro Ceballos dará a los jóvenes de Suerte de Saavedra la posibilidad de «hacer deporte, llevar una vida saludable, jugar en grupo, ser disciplinado y desarrollar una serie de valores que les ayudarán en su vida personal».

Una vida que para Julia Jiménez ha cambiado hoy, cuando ha podido ver a su nieta correr detrás de la pelota por un campo de fútbol moderno y actual, como el resto de pistas que hay en la ciudad.