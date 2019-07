Vecinos de Sinforiano Madroñero exigen una mejora de la avenida En este alcorque desapareció el árbol y no ha sido repuesto. JOSÉ VICENTE ARNELAS Baldosas sueltas o rotas, poca iluminación y bicicletas en las aceras impiden pasear con tranquilidad por Sinforiano Madroñero CANDELA CARMONA BADAJOZ. Lunes, 22 julio 2019, 08:08

Caminar por la avenida Sinforiano Madroñero es un riesgo continuo. Baldosas sueltas o rotas, zonas levantadas por las raíces de los árboles y bicicletas por las aceras es lo que hace que los vecinos pidan una reforma integral. «La avenida está en un estado pésimo. Además, es un peligro para las personas mayores que no haya carril bici, pues no escuchamos las bicicletas ni los patinetes eléctricos al pasar y debemos tener muchísimo cuidado», declara Juan Félix Rivero, vecino de la zona.

Quienes viven en Sinforiano Madroñero consideran que otra de las razones por las que hay que ir con cuidado son los pasos de peatones. Hace alrededor tres años se habilitaron 57 aparcamientos en espiga repartidos a ambos lados del tramo central de la avenida. Según el Ayuntamiento, este tipo de estacionamiento era el más seguro por las características de la vía y por la implantación del carril bici, el cual nunca se ha llegado a establecer dado que se optó por un carril compartido que pocos ciclistas utilizan.

Peligro por un lado y otro

El carril bici compartido no soluciona el problema de los ciclistas, que siguen usando las aceras

Estos aparcamientos aumentan las malas condiciones de la avenida ya que dificultan la visibilidad de los conductores cuando se aproximan a los pasos de cebra que hay justo detrás, pues la colocación de los coches estacionados no permite ver bien si hay peatones entrando el paso de peatones.

«Para los ciclistas es muy peligroso no tener un carril bici separado por el que poder circular, pues tenemos que tener cuidado con los coches si vamos por la carretera, y con los peatones si vamos por las aceras», declara Carmen Pinilla, una joven que circula por la avenida con su bicicleta todos los días.

Otra de las preocupaciones de los vecinos son los escalones que forman las baldosas sueltas o rotas, pero no solo en esta avenida, sino en toda la ciudad. «Hace aproximadamente un mes me caí en el paseo Condes de Barcelona porque había un tramo de baldosas levantadas y me rompí un brazo», denuncia Lucila Agudo Vega.

Condes de Barcelona fue incluida en el plan de renovación de aceras impulsado por el Ayuntamiento con cargo a su plan de inversiones 2018-2019, que contempla también la renovación del tramo de la avenida María Auxiliadora, comprendido entre la calle Alcántara y el paseo Condes de Barcelona. Sin embargo, en Sinforiano no se ha actuado aún.

Además, para los dueños de los muchos locales de la avenida es cada día mas difícil montar sus terrazas pues, a causa del levantamiento de las baldosas que crean las raíces de los árboles, es muy difícil colocar sus mesas y sillas ya que quedan desniveladas.

No carril de bici compartido

Durante el último año se han visto pocas reparaciones en las aceras y las que se han hecho se han vuelto a dañar. Los vecinos de Sinforiano Madroñero exigen que las aceras de la avenida se mejoren y no tengan que estar continuamente mirando dónde pisan. Además, ven necesario un carril bici distinto al compartido que ahora existe, ya que sería algo beneficioso tanto para ciclistas como peatones y coches.

También quienes se mueven en silla de ruedas denuncian el estado de la avenida, pues muchos de los pasos de peatones no están habilitados para facilitar su paso ya que tienen bordillos bastante altos. «Es una pena que una de las principales avenidas de Badajoz tenga el suelo en tan mal estado y sea un riesgo pasear tranquilamente por ella», declara el dueño de uno de los locales de la avenida.

En el tramo que va de la carretera de Olivenza a la calle Francisco Vaca Morales han instalado más farolas, ya que además del mal estado del suelo, los vecinos se quejaban de la poca iluminación de este tramo con apenas dos o tres farolas para iluminarlo.