Los vecinos sienten miedo a cruzar Sinforiano Madroñero tras el atropello mortal de Badajoz

Ocurrió el viernes, pero pudo suceder dos días antes. O en diciembre del año pasado. «Ese paso de peatones es muy peligroso, un par de ... días antes se llevaron por delante a un chaval joven de unos 30 años. Le dieron en una pierna más o menos a la misma hora», confirmaba este lunes uno de los vecinos que socorrieron el viernes a las mujeres atropelladas frente al local donde funcionó la librería Pappelia.

Sus explicaciones son corroboradas por otros trabajadores de la zona. «Yo creo que el conductor estaba deslumbrado por el sol. Las mujeres salían de una zona de sombra y es probable que no las viera».

La coincidencia de esos dos atropellos en una misma semana no resulta casual a quienes viven o trabajan en ese tramo de avenida.

En Bankinter, cuya oficina se encuentra en el siguiente tramo de avenida, recuerdan que uno de sus trabajadores también fue embestido por un vehículo en ese mismo paso de cebra hace ahora un año. «El coche lo levantó por los aires y dio con la cabeza en el suelo, estuvo un tiempo de baja», confirman en la sucursal.

«La verdad es que este tramo de avenida es muy peligroso, los vehículos vienen muy rápido», alerta Juan Francisco Benítez, de la churrería Príncipe. «Hace poco atropellaron un poco más abajo a dos mujeres, donde está la cafetería Flocco».

«Nosotros escuchamos frenazos a cualquier hora del día. Siempre hemos dicho que cualquier día se iban a llevar a alguien por delante y al final ha sucedido», lamentaba Blanca García Sosa, que trabaja en la agencia de viajes BTravel, próxima al lugar en el que se produjo el atropello.

En su caso, ve bajar por Sinforiano Madroñero a los coches procedentes de la carretera de Olivenza y asegura que se ven velocidades elevadas. «Lo suyo es que pusieran el radar móvil de vez en cuando, eso ayudaría mucho», piden sus compañeros.

Pero no son esos tres atropellos ocurridos frente al local donde estuvo la librería Pappelia los únicos que se recuerdan en Sinforiano Madroñero. En la avenida no se olvida que en el año 1999, un 8 de diciembre, un taxista que regresaba de trabajar atropelló mortalmente a una mujer que cruzaba por uno de los pasos de cebra situados en el tramo comprendido entre la rotonda de la bandera y la de los corazones. Eso ocurrió a las 8.20 de la mañana y la víctima voló 26 metros antes de quedar tendida en la calzada.

«Habría que educar a los peatones y a los conductores, hace falta más educación vial», añade Víctor Mangas, de Astoria Cafetería.

En el suceso ocurrido el viernes la investigación sigue en curso y una de las circunstancias que deberán aclararse es si el sol pudo deslumbrar al conductor.

En todo caso, el fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, ha vuelto a insistir en que los atropellos graves en paso de peatones normalmente son considerados un delito.

Los residentes aseguran que ese paso de cebra es de los más conflictivos, sobre todo en esta época por los deslumbramientos

El fiscal evita hablar de este caso concreto, pero si se confirma que hubo una imprudencia por parte del conductor los hechos podrían ser calificados como un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave.

Recuerda el fiscal que la Audiencia Provincial de Badajoz ya ha sentenciado atropellos en paso de cebra con resultado de muerte, un delito que conlleva pena de prisión de 1 a 4 años y retirada del carné de conducir de 1 a 6 años.

En un caso como el sucedido el viernes la pena sería mayor puesto que se impondría en su mitad superior al haber una víctima mortal y una segunda afectada que sufrió lesiones.

«Sufrir un deslumbramiento no exime de responsabilidad en caso de accidente. No podemos jugar a la gallinita ciega cuando vamos en el coche. Si no vemos debemos detener el vehículo, es la única forma de asegurarnos de que no causaremos un accidente», incide Yebra.

Tras lo sucedido, el fiscal delegado de Tráfico prefiere ser prudente antes de valorar los hechos y hace un llamamiento a los peatones para que también sean muy prudentes a la hora de cruzar. «Aunque el peatón tenga toda la preferencia del mundo, es muy importante mirar antes de adentrarse en la calzada porque puede ocurrir que el conductor venga despistado y no nos vea».

«Una cosa es tener la preferencia y otra jugarse la vida. Resulta demasiado frecuente ver a personas que cruzan los pasos de peatones mirando el móvil sin prestar atención a la circulación. Eso también es un peligro», advierte.

Otra de las circunstancias que deberán analizarse es si la reciente reforma llevada a cabo en Sinforiano Madroñero ha propiciado el aumento de la velocidad puesto que ahora hay dos carriles muy anchos en lugar de tres carriles estrechos, lo que facilita que se pueda incrementar la velocidad de circulación de los vehículos.