Los vecinos de Santo Domingo avalan la nueva plataforma pese al ruido durante las obras

«Han sido unos meses de ruidos y cortes de tráfico, pero el balance sin duda es positivo». Así define María José Rodríguez, agente inmobiliaria ... de la calle Santo Domingo, el periodo de obras por el que han pasado este verano.

El proceso para convertir en plataforma única esta calle del Casco Antiguo de Badajoz finaliza después de dos meses. Comenzaron a principios de verano y a pesar de los inconvenientes derivados de las obras, la opinión generalizada de comerciantes y vecinos de la zona es positiva. Con la plataforma finalizada, se reabre el paso al tráfico desde la calle Santa Lucía.

Esta calle forma parte del primer lote de vías a reformar en el Casco Antiguo, junto con la calle De Gabriel, Muñoz Torrero y Meléndez Valdés. Para estas calles el Consistorio ha destinado 518.674 euros. El proyecto de tres lotes se completará con una inversión de 1.500.000 euros.

Entre los comerciantes de la zona es notable la alegría de la mejora de la vía. «A nosotros no nos ha supuesto gran dificultad porque ha coincidido con las vacaciones. Solo podemos alegrarnos, es algo que llevábamos esperando mucho tiempo», comenta Lourdes Rodríguez, trabajadora de una fábrica de sellos localizada en la calle afectada.

Unos metros más adelante se encuentra la residencia universitaria Virgen del Mar, donde vive Carolina Gómez. Es su tercer año en la zona, por lo que ha podido ver la evolución de la vía: «Creo que a partir de ahora será una calle más atractiva, tan solo añadiría algunas luces más, ya que por la noche suele estar bastante oscura».

Ampliar Santo Domingo en el cruce con Juan Carlos I. PAKOPÍ

La joven apenas ha sufrido el periodo de obras dado que ha coincidido con fechas vacacionales, pero es conocedora del ruido que han causado. «El inicio de las obras coincidió con los exámenes finales de la UEx y tengo compañeros que no podían concentrarse», cuenta.

Los ruidos empezaban muy temprano, así que varios residentes se decantaron por pasar los días en la biblioteca o volver a sus casas a estudiar y volver a Badajoz solo para hacer los exámenes.

En la inmobiliaria también se vieron afectados por el ruido. «Era prácticamente imposible trabajar aquí. He cerrado un mes y solo venía si era muy necesario, porque entre el calor —no podían abrir la puerta— y los ruidos, no se podía trabajar. Además, al estar todo cortado, no había paso para la gente que venía», explica Rodríguez.

Y es que, a pesar de que el resultado de la plataforma alegra a quienes frecuentan la zona, algunos coinciden en elementos que la mejorarían más allá del aumento de luz que comenta la estudiante.

«Faltan bancos en la calle. En esta zona vivimos muchas personas mayores y hacen falta», explican Carmen y Antonia Algaba, hermanas que frecuentan la calle Santo Domingo.

«Deberían poner zonas verdes. Ya sean arriates con flores, macetas o árboles, pero algo que alegre la calle y delimite las zonas para vehículos, porque si no, terminarán usando las aceras como aparcamientos», es el ruego que añade Rodríguez desde la agencia inmobiliaria.

Aceras como aparcamiento

Como ya contó HOY, cada vez es más difícil aparcar en la calle y quienes acuden a calles con plataforma única optan por utilizar los acerados como zona de estacionamiento.

«Lo que más está perjudicando es la falta de aparcamiento. No hay forma de hacerlo y está afectando a los comercios. Los sitios que había para aparcar ya no existen, ¿Cómo va a venir la gente al Casco Antiguo a comprar? No hay alternativas ni pagando. No hay parkings y alquilar un garaje es imposible por las listas de espera que tienen los propietarios», inciden las hermanas Algaba.

Estas vecinas coinciden con la agente inmobiliaria: «La calle está mejor así, pero otras como Juan Carlos I sin aparcamiento nos va a perjudicar. Pasará como en Menacho, que está cada vez peor».

La agente inmobiliaria concluye «alegre por la rapidez de las obras» pero con la incertidumbre de ver cómo responderá la plataforma cuando lleguen las lluvias. «Esperemos que con el agua no haya problemas».