Los vecinos de San Roque urgen que finalice la obra de Ricardo Carapeto

Tras diez meses con la calle llena de agujeros y vallas, la paciencia de los vecinos de San Roque está agotada. En noviembre del año ... pasado comenzó la renovación de tuberías en esta avenida. Debía terminar en abril, pero cinco meses después no ha concluido.

Los vecinos denuncian, además, que no hay actividad de obreros en las últimas semanas. «Esto no avanza y nos han dejado media calle con socavones y vallas. Quitan plazas de aparcamiento, todo está lleno de polvo y es un peligro porque no está bien cerrado, cualquiera se puede caer en un agujero», denuncia Miguel Carvajal, vecino de la zona que pide que se aceleren los trabajos. «Que no llegue septiembre y sigamos con esto así».

De las tres grandes avenidas en las que se iban a cambiar las tuberías solo ha terminado la obra en Colón

La renovación de las tuberías de la principal avenida de San Roque es una reivindicación de los vecinos desde hace años. Habitualmente han sufrido reventones de tuberías porque el sistema era antiguo. Finalmente el año pasado el Ayuntamiento de Badajoz decidió atajar el problema tanto en esta calle como en otras dos avenidas principales de la ciudad, María Auxiliadora y Colón.

Estas tres avenidas principales de la ciudad tienen algo en común: los reventones de tuberías. Se debe a que aún tienen la antigua red de fibrocemento, que suele romperse cuando hay un cambio de presión o temperatura. Por esa razón el Consistorio pacense decidió hacer una inversión municipal de 2,4 millones de euros.

Colón y María Auxiliadora

De estas tres avenidas, solo se ha cumplido el plazo de ejecución en la avenida de Colón, donde la obra ya ha terminado. En esta zona el cambio de tuberías arrancó en la calle Juan Antonio Cansino Rioboo, que conecta la avenida de Colón con el parque de Castelar, y donde se producían gran parte de las averías. De hecho, los más afectados eran los vecinos del Edificio Presidente y la Comandancia de la Guardia Civil que está en esta zona. Tras Cansino Rioboo los trabajos siguieron por la avenida de Colón y la plaza de Santo Domingo y terminaron en mayo cumpliendo con el plazo previsto.

En María Auxiliadora la obra comenzó, pero se paró y aún no hay fecha para que se retome el cambio de tuberías. Según explican los responsables municipales, han tenido que realizar una modificación del proyecto debido al aumento de costes. El nuevo proyecto está pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento, desde donde se asegura que, «en cuanto se apruebe, continuará la obra».

El Consistorio pacense tampoco da una fecha para finalizar los trabajos en Ricardo Carapeto donde se han sustituido 1,5 kilómetros de tubería. Quedan pendientes, principalmente, las conexiones de la red principal con los edificios de la avenida. Esto provoca que haya agujeros abiertos en muchos tramos y esquinas de la calle.

«Tenemos media calle cortada y encima nos dijeron que iban a cambiar las aceras, pero no lo han hecho», se lamenta Rafael Chacón, vecino de San Roque que pide que la obra termine lo antes posible para recuperar los aparcamientos y que también que se deje arreglada la zona. «La avenida estaba casi recién asfaltada y ahora la dejan con baches».

Manuela Bueno, otra residente de este barrio, añade que las vallas y «los parches estos con los que vivimos», también son un riesgo para la seguridad de los peatones. «Hay pasos de cebra en los que no tenemos visibilidad y los coches aparcan por todas partes porque no hay sitio y cualquier día se llevan a alguien».

Otra obra pendiente

El cambio de tuberías no es la única obra pendiente en Ricardo Carapeto. Los vecinos también esperan la urbanización del último tramo, el más cercano a la rotonda del ocho. Allí se duplicarán los carriles, se crearán aceras, carril bici y pasos de cebra. Esta reforma depende del Ministerio de Transporte al ser un tramo de carretera nacional.

Este organismo contrató las obras a principios de junio por 1,4 millones de euros. Se espera que el comienzo de los trabajos se produzca en breve.

En cuanto al cambio de tuberías, además de Colón, Ricardo Carapeto y María Auxiliadora, hay otras vías de Badajoz pendientes de sustitución, ya que la red sigue siendo de fibrocemento en muchos barrios. El Ayuntamiento calcula que hará falta una inversión de unos 106 millones de euros.