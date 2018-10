Los vecinos reclaman su calle El asfalto está reventado y faltan aceras en esta vía detrás de Condes de Barcelona ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 16 octubre 2018, 08:10

Están hartos. Hace más de 20 años compraron su casa con un plano por delante. En él aparecía una rotonda, una zona verde y una guardería. Dos décadas después, los residentes de la calle El Viento número 83 no tienen ni la calle terminada. Enfrente hay un solar que sirve de aparcamiento y de cruce para los vehículos, que no tiene acera y el asfalto está reventado.

Están cansados de dirigir reclamaciones al Ayuntamiento, por eso quieren que la ciudad sepa que viven esta situación en uno de sus puntos neurálgicos, entre María Auxiliadora y Cerro del Viento.

Están ubicados en las traseras del paseo Condes de Barcelona, muy cerca de la parroquia del Espíritu Santo y el centro de salud de Valdepasillas. Es decir, en uno de los puntos donde el boom inmobiliario prometió un desarrollo sin precedentes. Sin embargo, el terreno que tienen frente a su bloque es una barrera que les impide dirigirse directamente a esas dotaciones y les obliga a llegar hasta la calle Rota para dar la vuelta.

Eso, a pesar de ser un incordio, es lo de menos. La explanada se llena de maleza y sirve de escondite a las ratas, además de que ha salido ardiendo en varias ocasiones. Se ven obligados a entrar en él para tirar la basura, dado que los contenedores se encuentran dentro. Alrededor no existen aceras, lo que convierte esa parte de la calle en inaccesible para carritos de bebé o personas en sillas de ruedas. El asfalto deteriorado se ha cobrado ya varios cárteres de vehículos. Los conductores perciben que se trata de una vía abandonada y sin ley, por eso aprietan el acelerador y sobrepasan los límites de velocidad.

Vecinos de la calle El Viento denuncian el mal estado de la vía. / José Vicente Arnelas

Los vecinos, en definitiva, están irritados por esta situación. Se preguntan, entre otras cosas, por qué el Ayuntamiento no obliga al propietario de esa superficie a vallarla y a mantenerlo en condiciones optimas.

Alejandro Concepción es uno de ellos. «Tenemos una calle que nos lleva a la carretera de Valverde, a 50 metros de Condes de Barcelona, pero no tiene señalización... Qué mínimo que hagan una acera», explica. Reivindica, al igual que el resto, un acceso directo a su parroquia y al centro de salud.

La calle es inaccesible. / J. V. Arnelas

Se sienten olvidados. Dice Antonio Pozo, otro residente en la calle, que hace apenas unos días asfaltaron otras vías cercanas, pero no llegaron. Luisa Salguero se queja de que su marido, que se desplaza en silla de ruedas, tiene dificultades para moverse por la acera que existe delante de su casa y le resulta imposible cruzar la calle porque la acera de enfrente no existe.

Las aceras que existen están hechas sin continuidad dado que corresponde a cada promotor construirlas. En la zona de casas bajas están hechas de hormigón y solo delante del bloque de varias plantas existe pavimento.

En los solares sin edificar del entorno de la calle también se acumula basura y objetos abandonados. / J. V. Arnelas

En el Ayuntamiento, por su parte, explican que no les corresponde a ellos arreglar esta situación. Los encargados de crear las calles, con sus correspondientes aceras, son los promotores. Es decir, las empresas que construyen. En este caso, el boom inmobiliario estalló y ningún proyecto ha salido adelante. Ese es el motivo de que ese terreno, de grandes dimensiones, continúe en bruto. Además, ahí participan propietarios privados y, según el Consistorio, no pueden actuar en este suelo porque no es solo suyo.

Esta respuesta ya la han enviado por escrito a algunos vecinos que han presentado peticiones oficiales. En mayo replicaron que el Consistorio no puede realizar su parte de las obras hasta que el promotor privado inicie los trámites para construir. Y, hasta que este no haya hecho las aceras, el Ayuntamiento no las recibirá. El solar, de momento, está en manos de un banco y no hay prevista ninguna edificación. Es decir, que de momento el Ayuntamiento no va a actuar.