Los vecinos que se quedan sin ayuda para aislar la fachada dicen que no pueden costearlo

Juan Antonio Hernández vive en la calle Stadium y Eva Salgado lo hace en la avenida Augusto Vázquez. Ambos presiden su comunidad de vecinos, los ... dos solicitaron una subvención a la Junta de Extremadura para arreglar su fachada y los dos, también, han sabido por HOY que se les ha denegado.

Están unidos por la indignación, dado que no entienden que la Junta de Extremadura no les haya remitido una resolución con la negativa a la ayuda. Para los dos, también, la solicitud ha supuesto posponer obras en sus comunidades que solo han empeorado en estos meses. Y, además, en ambos casos se trataba de proyectos costosos que no pueden abordar sin la subvención.

«Cuesta mucho reparar la fachada y nunca llegaríamos al nivel que prometía la subvención», resume Juan Antonio Hernández. Se refiere a la línea P3 del programa RR345. Estaba dirigida a bloques completos y concedía entre el 30% y el 80% de la inversión para mejorar la climatización de los bloques. Cuanto más fuesen a reducir la factura energética, más dinero recibirían. La comunidad podía ingresar 18.800 euros por vivienda, que coincide con ese 80%, y cada vecino aporta el 20% restante. Esto es, 4.700 euros.

La convocatoria se abrió en enero de 2022 y se cerró en marzo de 2024. Badajoz registró un pico de peticiones entre noviembre de 2023 e inicios del siguiente año, pero la administración regional reconoce que solo ha concedido dos en la ciudad. Desde la Junta argumentan que se han acabado los fondos, que sí han llegado a otros municipios extremeños y que las peticiones que procedían de la capital pacense iban incompletas o fuera de plazo. La Junta no indica cuántas peticiones recibieron desde Badajoz, pero arquitectos y agentes rehabilitadores que tramitaron las ayudas calculan que pudo acercarse al centenar.

Estos profesionales que han tramitado las ayudas y realizado los proyectos tampoco van a cobrar, dado que la línea paralela que se creó para ello también ha agotado los fondos. Y les ha llevado mucho trabajo, explican los presidentes de las comunidades. Hernández señala que los tramitadores solicitaron las 72 notas simples de las viviendas para acreditar la propiedad, por lo que adelantaron un dinero que finalmente no van a recibir.

La falta de información ha hecho que ninguna de las dos comunidades haya acometido obras necesarias precisamente porque iban a realizarlas con ese dinero. De forma que, al final, algunas humedades se han acrecentado y los problemas no han parado de surgir. «Tenemos todo paralizado y la fachada sin arreglar», dice Hernández.

Su comunidad abarca seis bloques de las calles Stadium, Manuel Alfaro, Mercado y Antonio Montero. En total, 72 viviendas que presentaron la solicitud en noviembre de 2023. La subvención que solicitaron alcanza los 1,4 millones de euros y el resto, hasta los 1.727.250 euros, lo aportaban los propietarios.

Estos bloques agrupados en la comunidad Virgen de Loreto datan de 1960. Están construidos, señala Hernández, con las características de la época: ladrillos, cámara de aire y ladrillos de nuevo. Encima, solo una capa de pintura.

Tienen problemas de humedades por condensación y hay pisos cuyas columnas interiores «están enmohecidas». Pero la mayoría de los vecinos son mayores, muchos viudos, que no pueden acometer una obra de este tipo sin ayuda regional. «Ahora estamos ante un dilema grande porque estas obras cuestan mucho, algunas problemas han crecido y entre todos los vecinos nunca llegaríamos al nivel de obras que prometía la Junta».

Isabel Gómez, vecina de este bloque, critica que la administración regional haya agotado los fondos para las comunidades de vecinos privadas. Pero, en cambio, ejecute obras acogida a este programa en pisos sociales que son de su propiedad. «La Junta debería mantener esas casas con sus fondos y dejar estas ayudas para residenciales privados».

En San Fernando

Eva Salgado, por su parte, vive en la planta 12 de la torre ubicada en el número 22 de Augusto Vázquez. «En la cocina tengo humedades, que reparo y vuelven a salir por la cubierta». Si hay grietas o filtraciones de agua desde el tejado no puede atajar el problema, solo parchearlo. Porque la cubierta es de amianto y la sustitución es muy cara. De hecho, iban a hacerlo con este dinero para adecuar la cubierta a la instalación de placas solares, además de las obras para mejorar el aislamiento térmico.

En total, iban a recibir 993.138 euros, que los vecinos iban a completar con otros 300.552 euros. 47 de los 48 vecinos votaron a favor de la solicitud que presentaron en enero de 2024.

El bloque se construyó en 1973 para realojar a personas que vivían cerca del río Guadiana y que veían sus casas anegadas con las continúas crecidas del río, como el abuelo de Eva Salgado.

Hay una tercera comunidad más que espera la resolución de la Junta. Es la del edificio Pizarro, en la avenida de María Auxiliadora número 21. Se trata de un edificio construido en 1982 que arrastra problemas como humedades, falta de aislamiento y grietas. Presentaron un proyecto para mejorar la eficiencia energética y térmica de las 56 viviendas que la componen. Pero de momento no han recibido respuesta de la Junta sobre la ayuda que pidieron, que es de 1,5 millones para realizar unas obras que alcanzarían 1.893.320 euros.

«Tenemos incertidumbre. No sabemos qué hacer porque íbamos a hacer unas actuaciones en el edificio y las paramos hace un año por ver si conseguíamos la subvención. Ahora no sabemos si continuar esperando la respuesta de la Junta o hacerla nosotros directamente. Es que nadie dice nada», se queja uno de los vecinos.