Los vecinos de la Plaza de Santa Marta de Badajoz piden que acaben ya las obras Obras del parque de la Plaza de Santa Marta. :: pakopí Los trabajos comenzaron el pasado diciembre y tras ocho meses los residentes exigen poder disfrutar del parque antes de septiembre CANDELA CARMONA BADAJOZ. Miércoles, 21 agosto 2019, 08:22

Las obras de la plaza de Santa Marta, más conocida como la plaza del Pirulo, comenzaron el pasado mes de diciembre. Se estimó que la duración de estas sería de cuatro meses, pero aún no han terminado. Los vecinos de la zona muestran su descontento ya que consideran que los trabajos están siendo excesivamente lentos. «Deberían terminarlo de una vez por todas. Además, en el parque entran perros que están destrozando todo otra vez. Es necesario que pongan más seguridad», declara Miguel Tena, vecino de la zona.

El proyecto de remodelación cuenta con un presupuesto de 320.000 euros y, a pesar de que el cambio se está notando, las obras no acaban de terminar. El parque contará con suelo de caucho y dos tipos de juegos, para niños y para adultos, y un quiosco donde se podrá tomar un café con una zona de veladores alrededor para sentarse fuera, pero este no ha sido instalado todavía. «En un primer momento las obras iban a acabar en abril. Estamos a finales de agosto y esto no avanza. Desde el día 15 las obras han estado paradas y todavía faltan muchas cosas por terminar», declara Joaquín Rodríguez, vecino de la calle Héroes de Cascorro.

El parque estará dividido en tres áreas. En la primera se encontrará el quiosco mencionado, de 40 metros cuadrados y rodeado de veladores. En la segunda parcela se encuentran la zona de juegos infantiles, con suelo de caucho para mayor seguridad de los menores. Esta ya ha sido construida. A su lado está la tercera área, también con juegos, pero destinados a los adultos como aparatos de gimnasia y otros elementos atractivos para ellos.

Además, toda la zona cuenta con bancos, principalmente bajo los árboles, y se espera que cuando estos crezcan proporcionen mucha sombra. La pérgola, en el lado de la plaza hacia Nicolás López Velasco, también ha sido reformada ya que al comenzar la obra detectaron que se había debilitado. Además, ha sido cubierta, por lo que cuenta con más sombra. Los eucaliptos que se encontraban en el centro de la plaza fueron talados el pasado mes de febrero y han sido sustituidos por 39 árboles de diferentes tipos.

La obra está tardando más de lo esperado. Comenzó el 19 de diciembre y contaba con cuatro meses para su realización, pero tras medio año todavía no ha terminado. También se decidió que se realizarían reformas en los locales inferiores que ocupaba antiguamente la Asociación de Vecinos de Santa Marina, ya que sufrían humedades. Se impermeabilizarían las cubiertas para que el problema desapareciese, pero aún no han sido arregladas. «A mí no me molestan las obras, pero deberían acabarlas ya porque dijeron que durarían cuatro meses. Además, creo que deberían poner más bancos y tendremos que esperar a que los árboles crezcan, pues ahora mismo dan muy poca sombra», declara María José García, vecina de la zona.

Los residentes confían en que las obras finalicen antes de septiembre, pues quieren comenzar a utilizar el parque. «Me está gustando el resultado. Por la noche han puesto una iluminación muy bonita, pero es verdad que las obras están tardando demasiado. Esperemos que terminen antes de septiembre», declara María José Carrasco, una joven que trabaja en uno de los comercios de la cercana calle Francisco Luján.