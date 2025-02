Vecinos de la Plaza de Cervantes avisan de que se está levantando el empedrado

Contaba este miércoles Bruno Palma, que lleva quince años viviendo en el entorno de San Andrés, que las últimas reformas le sentaron bien a este lugar, «pero en cambio el empedrado cada vez está en peor estado. Nunca lo había visto con hoyos que se ... encharcan ni con tantas piedras sueltas que además cuando se reponen se reponen con cemento, una chapuza». La Plaza de Cervantes –conocida como plazuela de San Andrés– esta empezando a perder en algunos puntos uno de sus distintivos más característicos, su empedrado. Este se aprecia levantado en varios puntos, lo que ha alarmado a algunos vecinos de la zona, que comprueban que este desperfecto va a más cada semana que pasa y temen que corra peligro este adoquinado con motivos geométricos ejecutado al estilo portugués.

En algunos puntos los ciudadanos lo han intentado reparar por su cuenta, pero no está dando resultado. «Esto hace tiempo que no se veía así y cuanto más tarden en repararlo peor porque cuando llueve se separan más piedras. No es ya que que la desidia se esté cargando la plaza, es que hace poco una señora mayor casi cae de bruces ahí», decía esta semana María José, que atraviesa esta plaza a diario, mientras señalaba el desconchón más grande de los muchos que hay diseminados por este espacio rodeado de edificios singulares, tanto de estilo racionalista como historicista regionalista.

La plaza tiene mucha historia y muy anterior incluso a como la conocemos hoy. No solo fue lugar de enterramiento sino que que algunas fuentes apuntan a que podría ser anterior a la llegada de los musulmanes, y que la iglesia, que tuvo en su centro, pudo ser mezquita, según han apuntado desde Amigos de Badajoz.

Sobre su aspecto actual con su peculiar adoquinado hay que remontarse a 1886, cuando se empezó a configurar la fisonomía que nos ha llegado hasta el presente. Para aquel proyecto adquirieron trescientos setenta y cinco metros cúbicos de empedrado de mármol blanco y negro con el que darle personalidad a este espacio de 78x42 metros. El año 1888 aparece grabado piedra negra sobre piedra negra en uno de sus cuatro accesos para hacer referencia a su estreno.

Con esos dos colores, formando dibujos geométricos como estrellas concéntricas o cartelas con formas naturales, la plaza ha adquirido su propia personalidad y es de los espacios más bellos y singulares del Casco Antiguo de Badajoz. Hay que saber que el dibujo escogido para el pavimento fue semejante al de la plaza del Rossio de Lisboa, que data de solo unos pocos años antes