Los vecinos piden que la vigilancia policial se amplíe a otras plazas del barrio pacense de Santa Marina
Tras los incidentes con menores implicados en Conquistadores, denuncian que también hay problemas en otros puntos de este barrio
BADAJOZ. Sábado, 27 abril 2019

Que no se quede solo en la plaza Conquistadores y que no sea algo puntual. La Asociación de Vecinos de Santa Marina quiere que el aumento de presencia policial en su barrio no sea algo puntual. «Llevamos años pidiendo más dotaciones y estamos hartos de ir a reuniones, pero no te hacen caso. Los fines de semana, y muchos días, hay multitud de gente y hace falta seguridad», pide Francisco Crespo, presidente de la agrupación vecinal.

La alarma sobre la situación en Santa Marina surgió poco antes de Semana Santa cuando 70 padres firmaron un documento exigiendo mayor presencia policial en la plaza de Conquistadores. Los afectados entregaron su demanda al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno. En la misma alegaban que sus hijos, y otros menores, habían sufrido acoso e incluso agresiones en esta zona. El incidente más grave implicó a un niño que le puso una navaja a otro en el costado y le rompió el abrigo, según denunció una madre en HOY.

Las familias denunciantes también alertaron de que los menores implicados llegaron a amenazar a los adultos que trataron de mediar para acabar con los conflictos.

«Hace mucho que hemos denunciado que hay menores que se juntan para pelearse en la Plaza Conquistadores», se lamenta Paco Crespo, que agradece a las familias que hayan denunciado, ante la policía, y también de forma pública su situación.

Tras la queja, los agentes identificaron a numerosos menores como posibles responsables de los altercados. Los vecinos también han notado mayor presencia policial y el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, ha indicado que las fuerzas del orden trabajan conjuntamente para atajar este problema cuanto antes. La Policía Nacional también ha anunciado que refuerza su presencia en la zona con policías de paisano y de uniforme.

Crespo agradece la reacción, pero lamenta que no haya llegado antes porque insiste en que la asociación de vecinos ha venido denunciando este problema durante años. Espera, además, que no sea una intervención puntual, sino que se extienda en el tiempo.

Santa María de la Cabeza

El presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina recuerda una iniciativa antigua que repartió dotaciones policiales por los barrios y cree que podría ser una solución. «Entendemos que tienen los efectivos que tienen, pero hace tiempo se dividió la ciudad en distritos, que creo que nosotros éramos el quinto, y había agentes de la Policía Nacional que estaban aquí y la gente los conocía. Ahora la verdad es que no hay vigilancia suficiente», se lamenta. La agrupación también destaca que se trata del centro de la ciudad y que se reúne mucha gente, especialmente los fines de semana.

También piden que la vigilancia se extienda a distintos puntos del barrio. Además de Conquistadores, Crespo considera prioritario que se ataje la falta de seguridad en Santa María de la Cabeza. Durante años los vecinos se han quejado porque este espacio está ocupado por jóvenes con conductas poco cívicas. En ocasiones también se celebran botellones, aunque en pequeñas reuniones.

El mayor problema, señala el representante vecinal, son los 'skater', es decir, los que realizan piruetas en monopatín. Debido a las rampas, las barandillas y la forma, esta plaza es idónea para sus trucos. Sin embargo, la práctica de este deporte está prohibida en este espacio y hay señales que lo indican. Es así porque se trata de una plaza de paso y los que lo practican van a mucha velocidad, lo que supone un riesgo.

«Pero nada. Siguen estando allí y la plaza continúa siendo suya», se lamenta Francisco Crespo, que señala que hay otros muchos puntos que necesitan vigilancia.

Hasta hace poco, uno de ellos era la plaza de Santa Marta, que actualmente está en obras para su renovación. Este espacio también protagonizó las quejas de muchos vecinos porque se celebraban botellones o había perros sueltos, entre otros. La asociación de vecinos espera que la instalación de la zona infantil, el quiosco y un velador haga que las familias puedan disfrutar de este espacio. «Se trata de que vayan los abuelos con los nietos o quien quiera y que estén tranquilos en la calle», concluye Crespo.