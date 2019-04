Los vecinos pacenses piden que poden los árboles de la avenida de Huelva para ver a Menacho Las ramas tapan la estatua de Menacho. :: pakopí Desde varios puntos queda tapada la estatua de bronce del general que se instaló la semana pasada, obra del escultor Salvador Amaya NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Miércoles, 24 abril 2019, 07:45

«El otro día le dije a una clienta: ¿Has visto la estatua? y me contestó: ¿Qué estatua? Con eso te lo digo todo». María Blázquez tiene una tienda cerca de la avenida de Huelva y fue una de las primeras pacenses, según ella misma presume, en ir a fotografiar el nuevo monumento de Badajoz, la del general Menacho con su espada al aire. Días después, sin embargo, se lamenta, como muchos vecinos, porque la vegetación no deja ver bien la figura.

La estatua creada por Salvador Amaya se instaló el miércoles pasado frente al edificio del Servicio Extremeño de Salud, cerca del instituto Zurbarán. La obra mide 3 metros y está colocada sobre un pedestal de 3,5 metros, por lo que cuenta con una altura destacada. Sin embargo, muchos árboles de la zona superan esta talla. Las palmeras no suponen un problema, pero hay otros cuyas ramas tapan la vista del monumento. No se ve bien ni andando desde las aceras a ambos lados de la avenida ni desde El Corte Inglés. Esta es la perspectiva más sensible porque el general está mirando en esta dirección, pero la vegetación lo tapa y solo se aprecia el pedestal desde varios puntos.

«Es una pena. Es muy bonita, pero de verdad que hay gente que no la ha visto, no se ha dado cuenta que está por las ramas», se lamenta Blázquez.

Los residentes de la zona se preguntan si finalmente se convertirá esta avenida en un bulevar

El homenaje al héroe de la Guerra de la Independencia ha pasado desapercibido, por el momento, para algunos vecinos. Además de los obstáculos visuales, no se ha celebrado ningún tipo de inauguración, ya que su instalación ha coincidido con la época electoral. Tampoco se hará ningún tipo de acto cuando pasen los comicios generales porque poco después serán los locales y autonómicos. Los militares intentaron realizar un homenaje en la estatua, pero tampoco se lo autorizaron aunque era un evento del Ejército, sin representantes políticos. A título particular sí colocaron una corona de flores en la peana.

A los pacenses que se han parado a disfrutar de la nueva estatua, en general, les gusta. «Me parece muy bonita. Yo paso a diario y te vas fijando en los detalles: la ropa por detrás, el pañuelo del cuello, los botones, el sombrero que me encanta, pero es verdad que tienes que ir andando por el centro de la avenida para verla bien», destaca Javier Matías, que trabaja en el centro. «Con que podasen bien los árboles, destacaría mucho más desde todas partes porque es muy llamativa».

¿Por qué está allí?

La avenida de Huelva se escogió como ubicación para la estatua de Menacho por su cercanía con el Baluarte de Santiago, donde murió hace 208 años este militar. Precisamente el monumento representa al general momentos antes de que le alcanzase la metralla que acabó con su vida. Está subido a la muralla arengando a las tropas. Ese tramo abaluartado, sin embargo, ya no existe. Fue demolido durante el ensanche de la ciudad y actualmente es el aparcamiento con la plaza Memoria de Menacho.

Otras opciones para instalar la obra fueron la plaza López de Ayala, entre Capitanía y Las Descalzas, pero se descartó porque es un espacio pequeño para que luzca una imagen que sube casi siete metros. También se barajó la avenida de Colón, que también está cerca del lugar donde falleció Menacho. Finalmente, sin embargo, se optó por la avenida de Huelva. Dentro de esta calle también se estudiaron distintas posibilidades. Una de ellas era colocar al general en la entrada de la avenida frente a Correos, pero se optó por la zona intermedia porque destaca más sobre los edificios del SES y el instituto Zurbarán.

Los vecinos lo ven como una buena opción. «Queda bien. Es alta rodeada de las palmeras y los árboles grandes. Es su sitio y es una zona muy céntrica, que siempre pasa gente, hay manifestaciones. Solo hace falta que tengan más limpios los árboles», defiende Miguel Cortés Mazo, vecino de Santa Marina. Este residente de la zona añade que espera que pronto llegue la remodelación prometida en esta céntrica vía.

Cortés Mazo se refiere a una propuesta de 2016 del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento. Anunciaron que la avenida de Huelva se convertiría en un bulevar. La idea, sin embargo, dividió a los vecinos y no siguió adelante. El proyecto pretendía eliminar el tráfico en esta zona e instalar plataforma única uniendo de esta manera la vía con el Casco Antiguo y abriendo el espacio peatonal.

«No sé si finalmente lo harán, los vecinos lo preguntan mucho, pero independientemente necesita una reforma. Es el centro y esta avenida ya tiene muchos años», reclama Miguel Cortés.

«Ahora que hemos estrenado estatua sería un buen momento para darle una vuelta a esta avenida que es una de las más importantes», añade María Blázquez que insiste: «Pero que empiecen por podar, por favor».