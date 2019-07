Los vecinos de Badajoz piden que se aceleren las obras que van con retraso Columpios que se acaban de instalar en la plaza de Santa Marta. :: pakopí Varias reformas acumulan meses de demora y los residentes reclaman más operarios para evitar las molestias que sufren a diario NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 1 julio 2019, 08:27

En noviembre comenzó la obra para instalar plataforma única en las calles San Blas, López Prudencio y en la plaza Cervantes. La obra debía terminar en cuatro meses, es decir, en marzo. Tres meses después, San Andrés está completamente cortada y apenas se han puesto las primeras baldosas nuevas. Los vecinos de Santa Marina tendrían que haber inaugurado la plaza de Santa Marta (el Pirulo) con la llegada de la primavera, pero el verano ha entrado y el final de la obra no parece cerca.

Son dos ejemplos de obras que se retrasan. «Que se eternizan», dice Manuel Pagador, vecino de Santa Marina, resumiendo el sentir de muchos pacenses. Los afectados reclaman que se aceleren las reformas y denuncian que en muchos casos se valla la zona y se levanta la calzada, pero luego hay parones, muchos días sin obreros o muy pocos operarios trabajando, por lo que la reforma avanza muy lentamente.

Este es el caso de la plaza Cervantes. La mayor parte de los días solo hay dos o tres personas trabajando. «Con esa velocidad, lo inaugurarán en Navidad», se lamenta Paco Castaño, vecino del Casco Antiguo. «No nos quejamos porque estamos encantados de que reformen la plaza, que le hace mucha falta, pero no es normal que tengan todo levantado y trabajen dos personas de 9 a 2 y ya. Llevamos semanas sin aceras, sin poder pasar con el coche y con el barrio lleno de polvo», denuncia.

La obra de instalación de la plataforma única en San Andrés forma parte de una inversión de 1,2 millones de euros para extender este tipo de firme por distintos puntos del Casco Antiguo. La reforma depende del Ayuntamiento y cuenta con fondos europeos Edusi. La intervención se dividió en tres lotes. Los dos primeros, que afectaron a un tramo de Santo Domingo y varias zonas cercanas a José Lanot, ya han terminado. El tercer lote comenzó a ejecutarse en noviembre y la reforma continúa.

Este lote, con un presupuesto de 543.200 euros, afecta a las calles López Prudencio y San Blas, donde las obras terminaron poco antes de Semana Santa. Debido a esta fiesta se paró la reforma aunque el Consistorio indicó que se retomaría inmediatamente después de este festivo. No fue así. Las obras no volvieron hasta mayo. Además, los responsables municipales indicaron que la plaza se cortaría por tramos, es decir, primero la mitad y luego la otra para no cerrarla del todo al tráfico. Sin embargo, hace un mes que está clausurada en todos sus accesos.

«Es un suplicio»

«Si tienen que cortarla, que la corten, pero pasar, aunque sea andando, es muy difícil y no vemos que esto avance», se lamenta María Jesús Vélez, una vecina, que señala que atravesar este punto con el carro de la compra cargado, «es un suplicio».

Esta semana en San Andrés han comenzado a instalar las baldosas de las aceras. Aún falta el empedrado de la calzada de toda la plaza y la reforma del firme portugués del interior de la plaza, una de las operaciones más delicadas.

En Santa Marta la obra se adjudicó en diciembre con un coste de 320.000 euros. En un principio, un recurso de los ecologistas para preservar los eucaliptos retrasó el proceso, pero la Junta denegó su petición en unas pocas semanas y los árboles se talaron rápidamente. Desde entonces los vecinos y empresarios de la zona se han quejado en varias ocasiones de la lentitud de los trabajos. La última novedad es que se han instalado las zonas de columpios infantiles y juveniles, pero falta el quiosco por montar y otra serie de reformas hasta que se pueda abrir la nueva plaza.

En otros casos los retrasos se producen en intervenciones más pequeñas, pero que también suponen importantes problemas para los vecinos. Por ejemplo, las reformas de las aceras a cargo del remanente de tesorería de 2017 aún no han terminado, a pesar de que este tipo de obras deben finalizar antes del 31 de diciembre de 2018. En Jose María Alcaraz y Alenda, por ejemplo, levantaron las aceras hace más de un mes para renovarlas y este es el tiempo que los vecinos llevan andando por la carretera para poder cruzar esta calle.

Esta semana han comenzado los trabajos para colocar las baldosas en esta calle de Valdepasillas, pero los residentes no entienden por qué se ha tardado tanto. «Llevamos un mes con las vallas y teniendo que ir por la calzada y sin ver un obrero», se queja Belén Méndez que lleva a su hijo en carrito por la carretera.

En Alcaraz y Alenda quitaron las baldosas antiguas en varios puntos hace más de un mes. Cuatro semanas es, precisamente, el tiempo de ejecución de este tipo de reformas, pero ha sido hace unos días cuando los operarios han comenzado a colocar losetas nuevas. Ha sido en la zona cercana al centro comercial Carrefour. El tramo que más problemas causa a los peatones es que cruza con la avenida del Guadiana (acceso al parque de las Américas). Se trata de una zona de Valdepasillas que tiene mucha afluencia de peatones.

Un problema similar se ha producido en Corte de Peleas, donde la reforma para instalar acerado nuevo comenzó hace más de un mes y aún no se ha abierto. En este caso, además, la obra conlleva el corte de uno de los carriles de la carretera.

Las grandes infraestructuras también son víctimas de los retrasos. El más conocido en la ciudad son los nuevos juzgados. La empresa que construía el edificio en Ronda Norte abandonó el proyecto hace casi un año por problemas económicos y las obras aún no han sido retomadas. La inauguración de los nuevos juzgados estaba prevista para el pasado mes de mayo.