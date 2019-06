Los vecinos de Pardaleras solicitan que también se haga un parking en su barrio

Pardaleras quiere sumarse al Casco Antiguo y Valdepasillas en la lista de barrios que contarán con nuevas zonas de estacionamiento esta legislatura. El presidente de la agrupación vecinal de este barrio, Juan José Martín, realizó ayer esta solicitud a la nueva corporación municipal después de saber que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos incluye la construcción de dos parking, uno en el Palacio de Godoy y el otro en Valdepasillas.

Martín indicó que estos dos aparcamiento son muy necesarios, pero reprochó a los políticos que se olviden de otros barrios. Aseguró que la falta de aparcamiento en su zona es un problema grave, ya que se trata de un barrio con edificios antiguos y en la mayoría no se construyeron garajes. «Pardaleras es un céntrico barrio donde residentes y no residentes pugnan por una plaza de aparcamiento que no siempre se consigue. La centralidad del barrio hace que las gentes aparquen allí sus vehículos y vayan a trabajar andando a zonas aledañas, por lo que es difícil encontrar una plaza de noche y de día», indicó el representante vecinal.

Además, Martín recordó que pronto se eliminará el aparcamiento que gestiona Adeba en la calle Stadium para hacer el corredor verde. Eso supondrá la eliminación de unas 500 plazas en la zona. «¿Dónde irán esos coches?», apostilló.