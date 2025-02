Vecinos de Pardaleras denuncian cortes de luz desde diciembre

La penumbra es la única compañía que Antonia Maqueda tiene por las tardes desde que hace apenas un mes comenzaran los cortes de luz en algunas calles del barrio de Pardaleras en Badajoz.

Esta vecina de la calle La Maya es una de las afectadas ... por los cortes de electricidad que desde el pasado 18 de diciembre se dan de manera intermitente.

«He estado fuera y no sabía nada del problema. Volví hace unos días y por la tarde se fue. No funcionaba el brasero, tampoco podía calentar la comida y apenas salía agua del grifo», cuenta Maqueda.

El pasado martes los vecinos estuvieron sin electricidad desde las 16.00 horas hasta las 21.00, y una hora después volvieron a quedarse a oscuras, por lo que Antonia decidió meterse en la cama para no pasar frío.

«No puedes encender ningún aparato para calentar las casas con el frío que está haciendo estos días», relata esta vecina de un séptimo piso. El miedo a quedar atrapada en el ascensor, como le ha ocurrido a otros vecinos por los cortes de luz, le impide salir a la calle. Además del esguince que sufre desde hace unos días. «No me falta nada, pido que me traigan la compra y los vecinos están pendientes», explica.

Antonia no es la única persona mayor que vive en el edificio, Carlos Pocostales, administrador de fincas que gestiona varios de los bloques de vecinos de la calle, asegura que una de las vecinas lleva varias semanas sin acudir a las sesiones de diálisis que necesita por temor a quedar atrapada en el ascensor debido a un corte de luz, como ya le ocurrió al comienzo de las incidencias.

«Llamo a la empresa, tardan en atenderte y nos envían a un técnico que cobra 86 euros» Francisco Donoso Vecino

«Tengo retrasos en el taller de dos días, se va la luz y no puedo trabajar. No puedo coger más coches» uan Francisco Pérez Propietario taller Hermanos Pérez

«Llevamos con los cortes cuatro semanas. Normalmente se va por la tarde y hay días que duran más de cuatro horas», destaca el administrador, cuya oficina también se ve afectada por esta situación.

La falta de electricidad tiene indignado también a Francisco Donoso, vecino de otro de los bloques de la calle La Maya. «Estos días de Navidad se ha estropeado comida,, y lo peor es que con tantos cortes se nos averíe algún electrodoméstico, como ya le ha ocurrido a otros vecinos», señala. Para recibir una explicación, Donoso ha llamado varias veces a Endesa. «Tardan horas en atenderte y su solución es enviarnos un técnico que va a cobrarnos 86 euros por la visita, cuando la avería no es interna, sino que está en la calle».

Daños a los negocios

Los negocios del barrio también sufren los cortes eléctricos, como el taller mecánico Hermanos Pérez. Su propietario, Juan Francisco Pérez, no puede avanzar con las reparaciones porque sin luz no puede realizar su trabajo. «El martes estuvimos toda la tarde sin luz, tenía que entregar dos coches y no pude hacerlo porque no pude bajarlos del elevador», cuenta enfadado porque no puede aceptar más trabajo. «Llegan más vehículos y no puedo revisarlos porque la falta de electricidad hace que se me acumule, llevo dos días de retraso porque, si se va la luz, estoy de brazos cruzados y no todos los clientes lo entienden», apostilla.

La luz no deja trabajar tampoco a los propietarios de bares, cafeterías, o a Lourdes, propietaria de la librería Abecedario, que sin electricidad no puede imprimir documentos, una de las tareas más demandas.

Una situación que tiene enfadados a los vecinos, indignados por sus facturas, pese a que no tienen luz desde navidades.