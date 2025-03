Los vecinos de María Auxiliadora amanecen sin agua por una rotura de tubería

Los vecinos de la zona de María Auxiliadora de Badajoz han amanecido este miércoles sin agua en sus casas. El motivo: un nuevo reventón que ... ha provocado el corte del suministro desde primera hora de la mañana.

Según ha confirmado Aqualia, esta avería se ha producido por una rutura de tubería de 100 milímetros de diámetro en la calle Vicente Delgado Algaba y aunque la empresa de gestión del agua ha asegurado que los cortes se localizan entre los números 36 y 88, pasadas las dos de la tarde, las calles adyacentes seguían sin agua corriente por la «pérdida de presión».

Algunos vecinos han mostrado su malestar a través de las redes sociales y denuncian que esta situación no es nueva, puesto que se ha repetido en varias ocasiones. «Esta mañana me fui sin poder hacer de comer y ahora no puedo ni hacer a los críos ni unos macarrones rápidos para salir del paso», lamentaba un usuario que además reflejaja que amanecer sin agua en casa, «empieza a ser una costumbre».

Desde Aqualia han asegurado que están trabajando en la avería y que a lo largo de la tarde podría estar solucionado el problema.

Otros reventones

Hace solo unas semanas la rotura de una tubería de agua que discurre por la avenida Damián Téllez Lafuente de Badajoz provocó la inundación de parte de la vía, afectando tanto al acerado como a la carretera, e interrumpió el suministro de agua en cuatro bloques de pisos de la zona.

Y hace poco más, otra rotura de una tubería provocó un río de agua que inundó la avenida María Auxiliadora que afectó también a varios bloques de viviendas.