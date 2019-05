Vecinos de María Auxiliadora en Badajoz piden una reparación completa de las aceras José Gómez Garrido, con su bastón, en el tramo que está en peor estado. :: c. moreno Los reventones de tuberías son frecuentes desde hace años, hay docenas de baldosas sueltas o rotas, y tramos levantados por las raíces EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Miércoles, 8 mayo 2019, 07:58

Caminar por la avenida de María Auxiliadora puede ser una actividad de riesgo. Lo atestigua Mario Morato García, que trabaja en el estanco. «¡Anda que no se ha caído gente en nuestra puerta! Hubo un hombre mayor que se abrió la cabeza. En dos años y medio he visto de todo».

Afortunadamente, los tropezones no son diarios. Pero se queja Mario de que los problemas causados por las aceras sí afectan durante todo el año, especialmente en los días de lluvia, cuando se forma un enorme charco que deben barrer con un cepillo para que los clientes «no entren empapados».

En el estanco de María Auxiliadora han presenciado durante los últimos dos años varias reparaciones en la acera. Mario asegura que han sido cinco o seis, todas provocadas por los reventones de las tuberías que abastecen de agua limpia a los vecinos de la barriada, el mismo tipo de avería que se produjo el lunes en la acera de enfrente. «Pero siempre que han levantado han vuelto a dejarlo como estaba y con las primeras lluvias ha vuelto a formarse el charco».

Esta primavera, con chaparrones frecuentes, han tenido que usar el cepillo más veces de las que desearían. Pero incluso cuando el charco desaparecía se contaban por docenas los clientes que entraban en este negocio quejándose de una baldosa suelta que hay justo delante de la fachada. «Como tengas la mala suerte de pisarla, el agua te llega a la ingle», confirma Ángela Guisado.

La queja es compartida por Benito Rivas, que vive en el paseo Condes de Barcelona. Su ruta habitual al trabajo incluye María Auxiliadora. «A la altura del bazar es raro el día que no pisas una baldosa que te pone el pantalón perdido de agua. La acera es muy mejorable», confirma.

Aunque no son esas salpicaduras lo que más le preocupa sino los «escalones» que dejan las baldosas hundidas o levantadas por los árboles.

Una de esas «trampas» le provocó una fractura de nariz en Luis Movilla, el vial que da continuidad a María Auxiliadora pasada la fuente de Isabel de Portugal. «Tropecé el 3 de febrero cuando iba haciendo footing. Había una baldosa ligeramente levantada que me hizo caer al suelo. Escuché un crack al chocar y cuando me levanté empecé a echar sangre por la nariz».

Desde ese domingo por la mañana Benito tiene la sensación de que puede irse al suelo en cualquier momento. «Yo veo aceras desniveladas por todo Badajoz, hay trampas en todas partes. Ahora prefiero salir a correr por los paseos del río».

Benito Rivas no es el único vecino de María Auxiliadora que se ha ido al suelo por una acera en mal estado. La semana pasada dio un tropezón un vecino de su bloque cuando caminaba frente a la churrería Silvestre. Ese negocio no está en María Auxiliadora sino en Jacinta García Hernández, una de las calles que desembocan en esa avenida.

Ángel Calleja no vio la caída, pero facilitó la silla en la que sentaron al herido. «En 25 años que llevo con el local abierto nunca he visto renovar las aceras. Tan sólo han cambiado las baldosas en los tramos donde ha habido reventones, pero en la zona en la que cayó ese señor está igual que cuando abrimos».

Baldosas grises

El tramo en el que se produjo ese tropezón tiene baldosas grises similares a las que cubren otras muchas aceras de Badajoz. Pero con el paso de los años han ido deteriorándose y ahora presentan oquedades que pueden provocar caídas.

Ese mismo tipo de terrazo es el que cubre todavía el tramo final de una de las aceras de la avenida María Auxiliadora, entre el restaurante McDonald's y la avenida Sinforiano Madroñero.

En este caso las baldosas aguantan enteras pero las raíces de los árboles las han levantado. «La zona que yo tengo de paseo está destrozadita, poco más o menos que otras calles. Arreglan de un lado y se estropea de otro», decía ayer José Gómez Garrido.

Este jubilado acostumbra a pasear por la avenida de María Auxiliadora ayudado por un bastón y ya ha sufrido varias caídas. «La suerte que he tenido es que no me he roto nada».