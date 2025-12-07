Los vecinos de Las Mañocas piden que asfalten el camino que llega a sus casas

200 metros de asfaltado para llegar a sus casas con seguridad. Es la petición de los 50 vecinos de Las Mañocas, un barrio en ... la carretera de Corte de Peleas, antes de Tres Arroyos. Actualmente deben circular por una pista de tierra llena de hoyos y baches que, cuando llueve, es un barrizal.

«Aquí muchas veces tenemos que salir de casa con botas de agua», se lamenta Manuel Zambrano. Este pacense lleva 40 años viviendo en este barrio y dice estar «cansado» de enviar solicitudes de ayuda y propuestas al Ayuntamiento de Badajoz. «Hace tres meses pedí una reunión con el alcalde, pero no nos ha contestado». «Hemos luchado ya con varios alcaldes para que nos atiendan, pero nada».

En Las Mañocas hay medio centenar de pacenses en viviendas unifamiliares unidas por el camino de San Gabriel, el que piden que arreglen. La comunidad de vecinos indica que para la mayoría de los residentes es su primera vivienda y que pagan un IBI muy elevado, de unos 800 o 900 euros por casa. Algunas están incluidas en el registro, pero otras aún no están regularizadas.

Sin embargo sus residentes reivindican que pagan impuestos y a cambio no reciben los servicios municipales. «No tenemos arreglado el camino pero tampoco recogida de basuras ni otros servicios», se lamenta José Larios, presidente de la comunidad de vecinos.

Larios lleva 25 años viviendo en la zona y detalla que en los últimos 10 «solo han vecino a aplanar el camino dos veces». Cada invierno, con las lluvias, la pista de tierras se lleva de agujeros y baches y entrar con el coche es un riesgo, los vehículos van dando bandazos hasta llegar a las viviendas.

Camino intransitable

Además de los daños a los coches, Antonio Zambrano explica que temen que ocurra una tragedia. Cuando llueve el camino de San Gabriel se convierte en un barrizal y hay varios puntos donde el agua corre con fuerza, cae desde la urbanización La Atalaya, ya que Las Mañocas están más bajas. Temen que, en caso de un temporal, no solo se pueda inundar el camino sino sus viviendas. De hecho hay vecinos que han levantado taludes de tierra para impedir que el agua se vaya hacia sus viviendas.

«Todo el año estás pensando en el camino. Muchas noches ni dormimos», confiesa Zambrano que señala los regatos a los lados del camino, llenos de vegetación. «Tenemos que limpiarlos nosotros antes de que lleguen las lluvias fuertes o el agua se meterá en el camino y se estropeará aún más, hay miedo a que no se pueda pasar. Tenemos que limpiarlo nosotros porque sabemos que no va a venir nadie».

Larios detalla que los vecinos, por sus propios medios, van arreglando algunos baches cada año para que el camino sea transitable. Colocan zahorra y parches de hormigón, pero se deterioran muy rápido.

«Son 600 euros o hasta 3.000 euros que pagamos los vecinos para poder usar el camino, pero se sigue estropeando», dice Antonio Zambrano que añade que, además, hacen estas pequeñas obras con miedo. «Encima tememos que nos multen porque es un camino público y sabemos que no podemos hacer obras por nuestra cuenta, una vez no lo advirtió un vecino y tuvimos que parar los arreglos».

Estos afectados piden una aclaración por parte del Ayuntamiento que denuncian que no les arregla el camino pero tampoco sienten que puedan llevar a cabo una reforma por su cuenta. De todos modos consideran que este camino, que aparece como una calle de Badajoz, debería ser atendido por los medios municipales.

La implicación de estos residentes es tanta que incluso han pagado y colocado una señal de peligro baches. Pretenden avisar a los conductores que no conocen el mal estado del camino y evitar que dañen su coche o tengan un accidente.

Temor por inundaciones

José Larios detalla que, a pesar de ser un camino que solo llega a sus casas, ya que el resto del trayecto es campo con unas pocas construcciones, hay mucho tráfico. Calculan que, a diario, pasan unos 500 coches. «Que es diez veces más que los vecinos que somos pero pasa mucha gente», se lamenta.

El tráfico hace que el firme se deteriore más rápido y el camino es fundamental para los vecinos, ya que es su única forma de salir de sus viviendas.

Otra reivindicación para los vecinos de Las Mañocas es contar con recogida de basuras. Proponen que Limpieza coloque los contenedores a unos metros de la entrada, donde podría entrar el camión de recogida.