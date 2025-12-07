HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos vecinos de Las Mañocas muestran algunos de los agujeros que hay en el camino a sus casas.

Dos vecinos de Las Mañocas muestran algunos de los agujeros que hay en el camino a sus casas. JOSE VICENTE ARNELAS

Los vecinos de Las Mañocas piden que asfalten el camino que llega a sus casas

Se trata de 200 metros de tierra que están en muy malas condiciones y que piden que el Ayuntamiento adecente para evitar problemas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:44

Comenta

200 metros de asfaltado para llegar a sus casas con seguridad. Es la petición de los 50 vecinos de Las Mañocas, un barrio en ... la carretera de Corte de Peleas, antes de Tres Arroyos. Actualmente deben circular por una pista de tierra llena de hoyos y baches que, cuando llueve, es un barrizal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  5. 5 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  8. 8

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  9. 9

    El tormento de Guardiola
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos de Las Mañocas piden que asfalten el camino que llega a sus casas