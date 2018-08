500 vecinos se manifiestan en Badajoz para mantener los olmos en Carolina Coronado Manifestación en Carolina Coronado para salvar los olmos. :: pakopí Piden al Ayuntamiento que rectifique su proyecto y mantenga los seis árboles que quedan en la mediana de esta avenida NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 10 agosto 2018, 08:05

Ana Montero, de 26 años, acudió con su madre a la manifestación de ayer. Ahora vive en La Pilara, pero ha sido vecina de San Fernando hasta hace poco y, cuando se enteró de que iban a quitar los olmos de la avenida Carolina Coronado, quiso unirse a la protesta. «Yo estudié en el colegio Santo Tomás, los alumnos plantaron estos árboles. Me parece absurdo quitarlos cuando dan sombra y gastarse ese dineral en rosales. Hay cosas más importantes que hacer en Badajoz».

La indignación de Ana resume el sentir general que ayer se vivió en San Fernando. 500 personas se manifestaron pasadas las ocho y media de la tarde para exigir al Ayuntamiento de Badajoz que dé marcha atrás en su intención de llevarse los olmos de Carolina Coronado. La noticia la reveló HOY el domingo pasado. Anunció la intención del Consistorio de invertir 180.000 euros en reformar la mediana de esta calle. El proyecto incluye la plantación de 6.000 rosales y la eliminación de los seis árboles que quedan en el centro de la avenida.

Los olmos fueron plantados hace más de 40 años. Eran una treintena, pero han ido desapareciendo. Sin embargo, muchos residentes de la zona quieren mantener los seis que restan. Es el caso de Isabel Rosario, de 41 años, que acudió a la protesta con sus dos hijos pequeños. «No estoy de acuerdo con lo que quieren hacer. Me parece un dineral para plantar rosales y quitar unos árboles que no les pasa nada, al menos de momento, y no molestan para poner rosas».

«Estudié en el Santo Tomás, sus alumnos plantaron los olmos y es absurdo quitarlos. Dan sombra» Ana Montero. 26 años

La protesta comenzó a las 20.30 horas. La Policía Local tuvo que cortar la avenida al comprobar que la convocatoria tenía una buena respuesta. Los asistentes decidieron subir la calle hasta la estación de trenes e ir parándose en los seis olmos. Hubo consignas como: «¡Los olmos no se cortan!» u «Olmos sí, rosales no!».

Además de los vecinos de San Fernando y otras zonas de la ciudad, la manifestación también contó con políticos locales como el líder del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas, la recién elegida secretaria local de Podemos, Erika Cadenas, el concejal no adscrito Luis García-Borruel o Antonio Manzano, de Badajoz Adelante.

También hubo una presencia importante de colectivos en defensa de la naturaleza. Uno de ellos fue la Asociación Salvar Parque Ascensión, una de las promotoras de la protesta. Mariano Cabrero, de esta agrupación, dijo, que era una alegría enorme ver la respuesta de los vecinos. «Han respondido porque estamos cansados de que desaparezcan los árboles sin motivo aparente y cuando hemos visto una noticia de que pueden quitarlos, hemos dicho entre todos: hasta aquí hemos llegado».

«Me parece un dineral para plantar rosales y quitar unos árboles que no les pasa nada, no molestan» Isabel Rosario, 41 años

Corinne Martínez, de Salvemos el Guadiana, aseguró que los residentes de San Fernando son los más afectados. «No nos oponemos a que se planten los rosales, pero queremos que se respeten los olmos que además fueron plantados por los niños del colegio Santo Tomás. Forman parte de la historia de este barrio y no está justificado». Martínez aseguró que han acudido a un técnico experto que ha analizado los olmos. «Para trasplantarlos, como dice el Ayuntamiento que va a hacer, habría que podarlos mucho y no se garantiza que se salven. No tiene sentido».

Una vez en la estación, frente al último olmo de la avenida, Cecilio Calle, de Salvar Parque Ascensión, leyó un comunicado pidiendo al Ayuntamiento que rectifique su decisión. El manifiesto ha sido firmado por una veintena de colectivos entre asociaciones de vecinos, en defensa de la naturaleza y los partidos políticos PSOE, Podemos, Equo y Ciudadanos.

La Asociación de Vecinos Santa Isabel, de San Fernando, sin embargo, se ha mostrado a favor de que se eliminen los olmos y respeta el proyecto del Ayuntamiento. Defienden que los árboles deben quitarse para no dañar la tubería que pasa bajo la mediana.