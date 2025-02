Vecinos de Llera piden farolas más pequeñas porque hay demasiada luz

Las calles tienen nombres de grandes científicos y sus vecinos quieren un invento que les mejore la vida, especialmente las noches. Estos días abrir una ... ventana de madrugada es poder dormir al fresco, pero en la barriada de Llera si suben la persiana, se hace de día.

Es una de las quejas de Trinidad Urquía Burgos que recoge las denuncias de sus vecinos ante el exceso de luz en su calle. Los problemas afectan especialmente a las calles Pitágonas, Gutenberg y Galileo, calles estrechas con viviendas unifamiliares donde las farolas quedan a la altura de la segunda planta, donde habitualmente están los dormitorios de estas casas.

«En verano en mi casa dormimos en las habitaciones que dan al patio interior para poder abrir las ventanas porque, si subes una persiana hacia la calle, es imposible dormir, la luz se mete en la habitación», lamenta Urquía. «Eso en nuestro caso, pero hay vecinos que tienen que dormir en las habitaciones exteriores y no podemos abrir la persona».

En 2019 el Ayuntamiento de Badajoz solicitó un crédito de 10 millones de euros para extender las luces led a todas las farolas de la ciudad, entonces solo el 15% de las vías tenían esta iluminación. Las nuevas bombillas se instalaron en unos meses y la tradicional luz dorada cambio por el tono azul de este nuevo sistema. El principal objetivo es el ahorro energético y económico, ya que baja la factura eléctrica de la ciudad.

Al contrario que en estas calles de Llera la impresión en muchas vías, cuando cambio la iluminación, es que las led daban menos potencia. No es así, pero reflejan menos, por lo que la impresión es que dan menos luz.

Sin embargo en las calles estrechas de Llera no solo cambiaron las bombillas en 2019, sino todas las farolas. Se sustituyeron las pequeñas, por unas mucho más grandes que se acercan a los dormitorios.

«De noche parece de día», es la frase más repetida en el barrio. En este caso la dice Antonio Rojas, un vecino de la zona. «Son farolas adecuadas para calles con bloques de pisos o avenidas anchas, pero no para unifamiliares y no acaban de cambiarlas cuando no tienen sentido».

Trinidad Urquía Burgos explica que en 2019, tras la primera queja que elevaron los vecinos al Ayuntamiento, lograron que el Consistorio pacense bajase la potencia de estas luminarias. En concreto están programadas para bajar de potencia a las diez de la noche en invierno y a medianoche en verano.

Sin embargo esta medida no es suficiente para los vecinos. «Hay muchas contaminación lumínica», denuncia Urquía que pide que hagan un estudio para instalar una iluminación adecuada al tamaño de la calle y de la casas.

Hay dos propuestas de los residentes para solucionar el conflicto. La más sencilla es que piden que se eliminen la mitad de las farolas de estas calles, lo que reduciría el impacto. Sin embargo algunas seguirían estando muy cerca de ciertas casas. La solicitud más ambiciona es que se recuperen las farolas más pequeñas, la que antes había en estas vías.