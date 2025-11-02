Los vecinos de Joaquín Costa claman por una solución al aparcamiento

Daniel Álvarez vive en la avenida Joaquín Costa y aparca en Garajes Guadiana, un negocio privado en la acera de enfrente de su casa. La ... plaza le cuesta 92 euros al mes y la consiguió tras varios meses en lista de espera. «El dueño me dijo que antes solo venían clientes con coches nuevos y ahora tiene a todo tipo de gente, como yo, que mi coche tiene veinte años, pero para aparcar me tiraba media hora todos los días dando vueltas. Muchos días me tenía que ir hasta Castelar. Siempre ha habido problemas para aparcar en la zona, pero no como ahora, que resulta imposible. En el otro garaje privado que hay en la misma calle (señala otro portón a apenas cincuenta metros) creo que la plaza cuesta sobre 90 euros, pero también está lleno», decía este lunes Daniel, que ahora está pendiente de que surja una vacante en otro garaje privado que tiene las plazas más baratas, a 60 euros, aunque no quede justo frente a su portal.

Este vecino, como muchos de los de esta avenida que conecta Puerta Palmas con la rotonda de Los Tres Poetas, está pendiente del proyecto que anunció hace años el alcalde, Ignacio Gragera, y que el Ayuntamiento no es capaz de concretar porque no aparecen empresas interesadas. Se trata de un párking subterráneo en una única planta y que albergaría hasta 170 vehículos bajo el vial paralelo que hay junto a la muralla, en el Paseo Fluvial. Su construcción salió a concurso por 4,1 millones de euros y en agosto de este año la licitación quedó desierta. Este mes se ha anunciado que volverá a salir a concurso, pero por 5,1 millones de euros para intentar que alguna empresa dé el paso y opte a la obra.

Mientras se cumple esa promesa, los vecinos andan desesperados. Entre quienes peor lo lleva figura Pedro Guillermo porque en ello le va su negocio, la cafetería-restaurante La Unión, con vistas a la emblemática Puerta de Palmas. Según contaba esta mañana, «el aparcamiento en la zona está fatal, los propios vecinos no podemos estacionar en nuestra calle o una cercana, así que la mayoría tiene que alquilar una cochera. En esta de aquí al lado (señala una de las dos mencionadas) hay casi ochenta plazas y la lista de espera es de 30 plazas. Yo guardo ahí la moto y pagaba 35 euros, pero ahora ha subido a 40 euros. Pero es que mis clientes se van a aparcar al otro lado del río y muchos que reservan llegan tarde porque me dicen que han estado intentando encontrar aparcamiento y no son capaces, pero lo más grave es que tengo clientes que me saludan por la calle y me dicen que ya no vienen a comer a mi local porque solo buscar sitio para dejar el coche se les hace un mundo. Son clientes asiduos y esto lo he empezado a notar desde hace un año y me asusta».

Este hostelero sigue de cerca el proyecto municipal de ese aparcamiento subterráneo que no llega. Y por lo que le comentan los clientes, no hay empresas dispuestas a aceptar lo que ofrece el Ayuntamiento porque el plazo de ejecución es muy corto (14 meses) y la obra en sí es compleja debido a que está demasiado cerca del río, por eso no se presentan empresas. «Yo llevo aquí treinta años y he visto ya dos crecidas», avisa.

El negocio de Pedro está en un extremo de una calle que tiene unos trescientos metros y que en la actualidad admite hasta 32 coches, aunque siempre hay tres o cuatro más estacionados de manera ilegal. Un vecino asomado al numero 28 de la avenida Joaquín Costa reconocía que a veces tiene que ir al otro lado del río a aparcar, y lo mismo decía David Guillermo, hijo de Pedro. «Ayer después de cuarenta minutos dando vueltas fue imposible y me fui a aparcar a la barriada de La Paz, pero otras veces aparco en la margen derecha y me toca cruzar el puente de madrugada cuando salgo de trabajar con lo que eso implica».

José Pecos, con más de setenta años, prefería hacer tiempo al lado de su casa. Este lunes a medio día aguardaba con su coche en doble fila en el aparcamiento que el Ayuntamiento habilitó en junio de 2024 en las traseras de la Escuela Oficial de Idiomas (antiguo Palacio de Godoy) y que sirvió para aliviar este problema de aparcamiento en el Casco Antiguo. José Pecos es vecino de la zona y tiene contados los huecos, 60, aunque esta vez había 63 coches porque tres estaban mal estacionados aprovechando cada centímetro del vial de acceso. «Algunas veces llega la Policía local y los multa y otras no. Yo estoy esperando a que salga alguien para poner el mío. Llevo quince minutos (a los veinte minutos llegó alguien y acabaría aparcando). Vivo aquí al lado, tengo tres coches y cada vez es más difícil aparcar, me lo dicen mis hijos también, pero es que esto se llena enseguida cada mañana», contaba José este lunes a mediodía mientras una conductora entraba en este aparcamiento gratuito, daba una vuelta y se marchaba al no ver un solo hueco libre. Veinte minutos después volvió a pasar intentando aparcar.

En esta calle, además de los dos garajes privados mencionados por el primer vecino, existe otro solar que antes fue aparcamiento público y ahora lo tiene reservado para sus clientes el restaurante El Convento que hay a pocos metros; más un segundo solar de dimensiones parecidas gestionado por la Asociación Dolores Bas de Arús. Abrió hace ocho años y desde el primer día se llena a diario, revela el empleado. Estacionar cuesta 1,5 euros al día de lunes a jueves y de viernes a domingo 2,50. Se puede reservar plaza con un día de antelación por 7,50 y le cobran un suplemento de diez euros a quien se deja el coche dentro (cierra a las once de la noche entre semana y a las 3.30 horas de la madrugada los sábados, domingos y vísperas de festivos). «Abrimos a las ocho de la mañana y antes de las nueve y media ya está lleno, tanto entre semana con gente que viene a trabajar a la zona como los fines de semana. Se llena enseguida porque hace falta mucho aparcamiento en esta zona debido a que están quitando muchas plazas en el centro», explicaba a HOY uno de los trabajadores, Juan Escalera.

Ampliar Tramo del Paseo Fluvial donde se contempla el párking subterráneo, a la izquierda. José Vicente Arnelas

Muchas de esas plazas suprimidas tienen que ver con la ampliación de la plataforma única que progresivamente va implantando el Ayuntamiento en las calles del Casco Antiguo. El aparcamiento subterráneo para el que el Ayuntamiento no encuentra empresa constructora el equipo de gobierno local lo llama 'aparcamiento disuasorio de Circunvalación' porque se presenta como solución ante la reducción de estacionamientos en el Casco Antiguo. Cuando en abril de 2022 se abrieron los nuevos accesos al Parque del Río en la margen derecha se liberaron 400 aparcamientos que Gragera deslizó esta idea y dijo que servirían para los usuarios del Casco Antiguo, pero a día de hoy la realidad es que el los 585 metros del Puente de Palmas siguen siendo una barrera.

Precisamente de esta avenida Joaquín Costa salen dos calles, Joaquín Sama y José Lanot, en la que se ha aplicado esa plataforma única. En una de ellas aún está ejecutándose, por eso hay un espacio vallado con una caseta de obra y acopiar el material donde. Uno de los obreros comentaba a este diario que algunos vecinos mueven la valla para poder aprovechar una o dos plazas de aparcamiento, lo que confirma que a día de hoy aparcar en el Casco Antiguo es un lujo.