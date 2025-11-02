HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José, vecino del Casco Antiguo, esperando a que salga un coche para meter el suyo en las traseras del Palacio de Godoy.

José, vecino del Casco Antiguo, esperando a que salga un coche para meter el suyo en las traseras del Palacio de Godoy. José Vicente Arnelas

Los vecinos de Joaquín Costa claman por una solución al aparcamiento

Plazas en garajes a 92 euros al mes, estacionamientos públicos que se llenan en una hora, conductores que mueven vallas de obra y un párking municipal subterráneo que nadie quiere construir hasta ahora socavan la moral de clientes y residentes del Casco Antiguo

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

Daniel Álvarez vive en la avenida Joaquín Costa y aparca en Garajes Guadiana, un negocio privado en la acera de enfrente de su casa. La ... plaza le cuesta 92 euros al mes y la consiguió tras varios meses en lista de espera. «El dueño me dijo que antes solo venían clientes con coches nuevos y ahora tiene a todo tipo de gente, como yo, que mi coche tiene veinte años, pero para aparcar me tiraba media hora todos los días dando vueltas. Muchos días me tenía que ir hasta Castelar. Siempre ha habido problemas para aparcar en la zona, pero no como ahora, que resulta imposible. En el otro garaje privado que hay en la misma calle (señala otro portón a apenas cincuenta metros) creo que la plaza cuesta sobre 90 euros, pero también está lleno», decía este lunes Daniel, que ahora está pendiente de que surja una vacante en otro garaje privado que tiene las plazas más baratas, a 60 euros, aunque no quede justo frente a su portal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  8. 8

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  9. 9 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  10. 10

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos de Joaquín Costa claman por una solución al aparcamiento