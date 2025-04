Vecinos de Hernando de Soto: «Hemos vuelto porque han intentado entrar en nuestras casas»

Desde el domingo por la noche Nerea Godoy ya duerme en su casa. Esta vecina del bloque de la calle Hernando de Soto, donde se ... produjo la explosión el pasado 1 de Junio es una de las pocas que ya ha vuelto a la vivienda que comparte con su madre. Volvió pese a que hasta este lunes no le devolvieron la luz y el agua.

«Decidí quedarme a dormir porque habían intentado forzar la puerta, la gente sabe que muchos vecinos no han podido volver a sus casas, por lo que han entrado en el bloque y han intentado forzar varias cerraduras», explica la joven.

Nerea cuenta que la primera noche que pasó de nuevo en su casa lo hizo con un poco de miedo. «A la falta de luz se le sumaba la intranquilidad de que alguien entrara durante la noche».

Su madre, María Francisca Guerra, cuenta que encontraron la puerta de su casa apalancada.

Ella tan sólo ha podido subir un par de veces al piso ya que una lesión en la pierna le obliga a andar con muletas y el ascensor está inservible a consecuencia del fuego. «Los vecinos tenemos miedo de que entren en las casas, en mi rellano no había nadie los primeros días porque está todo afectado, pero al ver que han intentado entrar muchos decidieron volver».

Ante los indicios de forcejeo en las cerraduras María Francisca, junto a otros vecinos han puesto una denuncia ante la policía. «Venimos varias veces al día a dar una vuelta y el lunes les llamamos para explicarles lo que está pasando y denunciar la situación», explica Guerra.

Su inmueble apenas ha sufrido desperfectos más allá de unos cristales rotos y el humo que ha teñido de negro todas las paredes.

«Me tranquiliza tener ya la luz para poder conectar la alarma, porque aquí no podemos estar y es un peligro que entren»

El humo también ha dejado huella en el piso de Carmen Álvarez, que vive en el cuarto con su pareja y ayer por la mañana pasaron a coger algunas pertenencias. «Los del seguro nos han dicho que hasta que no se vaya todo el olor y esté todo el bloque limpio no pintemos las paredes de nuestro piso».

Estos vecinos que pasan varias veces al día por el edificio a comprobar que todo está en orden. «Han intentado entrar en otras viviendas, en la nuestra no, pero no estamos tranquilos», relatan.

Por ese motivo tanto Carmen como su pareja y su hija hacen turnos y pasan a comprobar que todo está en orden. «Cuando puedo vengo yo, por las tardes viene mi pareja o mi hija y por la noche volvemos de nuevo porque no estamos tranquilos», afirma.

Esta misma intranquilidad es la que ha llevado a María, otra de las vecinas del edificio a no salir de su casa, de hecho la noche de la explosión ella ya regresó a su casa. «No me he ido en ningún momento, la primera noche la pasé en casa, aunque ya se podía entrar casi todos los vecinos pasaron la noche fuera, el edificio estaba sólo, sin vigilancia y tenía miedo de que entrasen a robar o me ocupen la casa», declara.

Algunos vecinos continúan sacando pertenencias de sus viviendas porque no volverán en un tiempo. PAKOPÍ

Con la luz y el agua funcionando ya en el todo el bloque, a excepción de las cuatro viviendas más afectadas por la explosión el presidente de la comunidad, Antonio Pacheco, espera que más vecinos vuelvan a sus casas. «Tener luz y agua es recuperar un poco la normalidad, pero aún hay mucho por hacer en la comunidad», cuenta.

Más allá de la normalidad, la conexión de nuevo a la red eléctrica ha permitido que los propietarios que tienen instaladas alarmas en sus casas las conecten. «Es una alegría y una tranquilidad tener ya la luz para conectar la alarma, porque aquí no podemos estar, nos tienen que poner ventanas, hay que pintar porque las paredes están mal...hay mucho trabajo aquí», cuenta María del Mar Martínez, propietaria de la vivienda se encuentra justo encima del piso donde se produjo la explosión. «En nuestro piso se ha quemado ropa, zapatillas... fue horrible y aún así hemos tenido que solo fue eso y unos cristales rotos».

Para María del Mar el resultado del incidente podía haber sido mucho peor sino llega a ser porque los bomberos ya se encontraban en el edificio.

Seguros

En los cuatro días que han transcurrido desde el incidente los propietarios han mantenido varias reuniones con el administrador de la comunidad y con las aseguradoras.

Tanto la fachada como la reparación del ascensor corre por cuenta de los vecinos, son daños del edificio por lo que corresponde a los 40 vecinos que forman parte de la comunidad.

«Hemos preparado ya los papeles para que reparen el ascensor, es lo que más nos urge porque tenemos a personas mayores que entraron en sus casas el jueves por la noche o el viernes y no han vuelto a salir porque no pueden bajar las escaleras», apunta el presidente de vecinos.

En cuanto a las cerraduras forzadas, Pacheco afirma que sólo se han sido intentos pero que no han conseguido abrir ninguna. «Lo hemos puesto en conocimiento de la Policía, pero no nos ponen vigilancia en el bloque».

Ante este nuevo problema el presidente recuerda que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera pasó por el lugar de los hechos la tarde del incidente y remarca que desde entonces no ha vuelto a interesarse por los vecinos.

A toda la recogida de escombros y reparaciones que tienen que hacer en el edificio se le suma el hecho de lidiar con las personas de la calle. «Están todo el día sonando los telefonillos del portal porque la gente entra y se hace fotos en las escaleras, y con las paredes negras para ponerlas en Internet», cuenta Martínez.

A lo largo de esta semana retirarán los escombros que hay acumulados en los pisos de la segunda planta y en breve esperan que acondicionen el ascensor, pero todo apunta que aún tendrán que esperar unas semanas para volver a sus viviendas, aunque en casas como la de María del Mar ya arreglan los desperfectos.