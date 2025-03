Los vecinos del Gurugú «no se creen» que el imán de Badajoz «esté metido en esas cosas»

La incredulidad es el sentimiento en el que coinciden los vecinos del Gurugú tras la detención del imán de Badajoz por supuestamente financiar el ... terrorismo. Blanca Muñoz leía ayer la noticia de HOY en su móvil con los ojos muy abiertos. «No puede ser, será otro», decía mirando la imagen de este religioso. «Lo conocemos mucho, saluda cada día y siempre es muy amable, buen vecino. No me puedo creer que esté metido en esas cosas».

«Lo llamamos el cura»

Lo mismo opina Julio del Pozo que vive a solo unas casas de la mezquita de Badajoz, en la calle Gurugú. «Aquí lo llamamos el cura, con cariño. Lo conocemos, solemos saludarlo y solo puedo decir que estoy muy sorprendido», se lamentaba ayer este vecino que describía a Najjar como «campechano».

Julio del Pozo se encontró ayer con la operación policial cuando iba a llevar a su nieta a la escuela. Lo primero que pensó es que era algún registro por drogas, pero «habían tantos coches, más de diez y muchos muchos policías, de uniforme y de paisano con pasamontañas. Pensé que era algo más grave, pero nunca que era por la mezquita».

En la calle Adel Pinna en la que vivía el imán pacense, y donde fue detenido, tampoco se podían explicar lo que había pasado. «Me ha extrañado mucho. Me han dicho que la policía se había llevado a alguien de este portal, el de al lado, pero no me lo creía cuando me han dicho que era él», decía ayer María, del bar Juanito.

María asegura que Adel Najjar es considerado «educado» por sus vecinos y que nunca se ha creído que estaba relacionado con el yihadismo. Lo mismo opina Juan Poza, otro vecino. «Él mismo ha organizado concentraciones contra atentados y pedía a todos los vecinos que fuésemos y que estuviésemos juntos. No puedo entender qué ha pasado, no lo creo, no lo puedo creer», decía con pena.