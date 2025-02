Vecinos de la estación de autobuses de Badajoz: «Tenemos miedo hasta de bajar la basura»

Los vecinos de la plaza de la Victoria, la que se abre frente a la estación de autobuses, denuncian la degradación de su barrio por la presencia de gorrillas, personas sin techo que hacen vida en el parque y grupos que se reúnen en los ... jardines para beber y consumir drogas. A esto se suma la falta de atención del propio parque, al que solo llegan los trabajadores municipales –dicen– para barrer las aceras y cambiar las bolsas de las papeleras.

«En un año la plaza se ha puesto impracticable. Este es un barrio de gente trabajadora y normal y lo que no puede ser es que tengamos miedo hasta de salir a tirar la basura», denuncia un vecino que vive en uno de los portales que da a la plaza.

La principal preocupación de los que viven allí es la inseguridad que les provoca la gente que se reúne en el parque. «Orinan en los portales, defecan entre los coches que están aparcados, beben alcohol y consumen drogas, van con perros sueltos con los que ya ha habido problemas porque se les han tirado a algunos vecinos. Es un auténtico despropósito», relatan.

Prefieren no dar su nombre para evitar tener problemas. La situación que describen se ha agravado desde este verano porque hay dos personas sin hogar que hacen vida en el parque. «Por la mañana piden en los negocios de la zona o se ponen a aparcar, luego se pasan el resto del día tirados en el césped como si estuvieran en San Isidro y duermen en colchones o dentro del barco –se refieren a los juegos infantiles–, se asean en la fuente y hacen sus necesidades donde mejor les viene. Se han hecho los dueños y señores del parque».

«Se orinan en los portales, defecan entre los coches, duermen dentro de los juegos infantiles o en colchones en el suelo»

«La dejadez es total. Las aceras están rotas, el suelo levantado, los árboles se meten en las viviendas y la fuente es un basurero»

Otra de las personas que vive en la calle también les preocupa porque, cuentan, «está atascando todas las alcantarillas con latas, las que se bebe y las que recoge por el suelo. No sabemos qué va a pasar cuando vengan las lluvias».

Los residentes lamentan especialmente que se hayan adueñado de la zona específica para los niños. «El parque está inutilizado por el hedor, porque hay días que te encuentras con colchones o mantas en los columpios, porque en la fuente para beber se lavan los pies y las axilas. Los niños del barrio no vienen y alguna vez cuando he visto a alguno le he advertido a los padres que nos los metieran en los juegos. Los niños han perdido su derecho a tener columpios como en cualquier barrio», relatan.

Las denuncias no han servido

Estas situaciones las han denunciado en muchas ocasiones, aseguran, pero nada cambia. «Hemos llamado a la policía cuarenta veces y o no vienen o nos dicen que no pueden hacer nada porque son insolventes. Ellos están tan campantes y nosotros con miedo», se lamentan.

De que están intimidados dan prueba los testimonios de dos vecinas. Una de ellas detalla que el miedo le ha llevado a cambiar sus hábitos. Si antes salía a andar por las tardes, ahora lo hace por las mañanas para evitar transitar por el parque de noche. Otra vecina jamás vuelve a casa sola cuando sale por la noche. «Le pido al taxista que espere a que entre en el portal. Tengo que atravesar todo el parque para llegar a mi casa y me da miedo que me pueda salir alguno de los que están aquí».

Ante esta situación exigen más presencia policial por el barrio y una solución para que las personas que están viviendo en él sean acogidas y atendidas fuera de la calle. «Lo que no puede ser es que aquí nadie dé una solución. Nuestro miedo es que algún día se le vaya la cabeza a alguno y ocurra algo, porque entonces algún vecino se va a tomar la justicia por su mano», alertan.

Ampliar El suelo del parque levantado por las raíces de los árboles. c. moreno

No es su única petición. A la marginalidad social se une, dicen, «la dejadez absoluta del parque por parte del Ayuntamiento». Ciertamente, la plaza presenta un aspecto de abandono. «Las aceras están rotas, el suelo es de tierra y está levantado, los árboles no los han podado nunca, hay ramas que se meten en las viviendas, las alcantarillas están atascadas y la fuente sirve de papelera», enumeran los vecinos.

La única atención que el Ayuntamiento presta al parque, reconocen, es por parte de los servicios de limpieza. «Barren las aceras y cambian las bolsas de las papeleras, pero no es suficiente, el parque necesita más», reclaman.

Los vecinos denuncian además las molestias que les generan los bares que están en la plaza. «No limpian las terrazas cuando las recogen, hay broncas y ruidos hasta las tantas de la madrugada, si hasta hemos visto sillas volando». Los ruidos, aclaran, no son porque pongan música alta, sino por las peleas.

Todos estos problemas están, a su juicio, arruinando la imagen del barrio y temen que se produzca un efecto llamada que traiga más marginalidad. «Hay delincuencia, inseguridad y falta de cuidado. Si cada vez se deja más, nos tememos que el problema se agrave».

Los vecinos reconocen que la estación de autobuses siempre ha generado problemas por las prácticas «de todo tipo –dicen–» que se han producido en los aseos públicos. Sin embargo, ahora la estación permanece cerrada por las noches y la situación en la plaza no ha mejorado, al contrario, dicen que ha ido a peor.