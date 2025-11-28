Vecinos y empresarios del Casco Antiguo de Badajoz piden un plan integral contra el narcotráfico

La Plataforma por la Recuperación, Ocio y Convivencia del Casco Antiguo (Proccab), que une a asociaciones de vecinos y de empresarios de la zona, ... pide un plan integral para luchar contra el narcotráfico en la zona.

«Es la lacra más aguda y profunda que sufre el Casco y la que da origen a todos los males del mismo; debe constituir el principio, objetivo y núcleo de toda acción en pro de dignificar nuestro barrio y debe ser realidad en cuestión, como mucho, de meses», indican en Proccab en una carta abierta.

En su mensaje, dirigido al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también piden otras mejoras para el barrio con el fin de frenar «el progresivo deterioro de las condiciones de habitabilidad, convivencia y servicios que hoy en día vivimos en el centro histórico de Badajoz». En concreto proponen la creación de más plazas de aparcamiento, una mejora de la limpieza e inversiones en la conservación del patrimonio.

Licencias de obra ágiles

La plataforma también exige que se agilice la concesión de licencias de obra. Los retrasos por estos trámites han sido denunciados en numerosos vecinos y por los empresarios de la construcción.

«Los excesivos plazos en este aspecto producen un intenso desánimo, así como perjuicio económico, en todos aquellos ciudadanos que quieren construir sus proyectos de vida y sus negocios en el Casco. Dicha agilización incluirá en todo caso la elaboración de un censo de ruinas y solares vacíos con arreglo a las leyes vigentes, que obligan a las administraciones en cualquier caso, con potestad para supervisar proyectos y conceder licencias», solicita Proccab al Ayuntamiento.

En cuanto a los aparcamientos, esta entidad pide la «construcción de estacionamientos públicos accesibles y suficientes de modo que tanto vecinos como comercios puedan ver respetados sus derechos en cuanto a movilidad, así como estimular la creación de pequeños negocios de carácter local que son los que añaden vida a nuestros barrios, y de los que el casco prácticamente carece. Igualmente, previsión de alternativas mientras se construyen dichos estacionamientos».

También solicitan «mejoras claras y visibles en la actuación del servicio de limpieza pública, teniendo en cuenta no solamente las necesidades de higiene lógicas en cualquier barrio, sino la conservación y disfrute del patrimonio histórico de nuestra ciudad, así como el hecho evidente de que la inmensa mayoría de eventos públicos se desarrollan en el centro histórico. Nos alegramos de ello, no obstante, llamamos la atención sobre el hecho de que el tráfico de estupefacientes, cada día más intenso en el barrio, trae consigo comportamientos incívicos por doquier, en algunos casos en calles contiguas al propio Ayuntamiento, lo que supone una auténtica vergüenza en pleno siglo XXI».

«Advertimos que nuestras exigencias, justificadas y legítimas en todo caso, no son producto de un momento de exasperación o furia sino de un continuado sentimiento de abandono que es real y subsanable», concluye la carta.