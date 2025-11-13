HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen captada por una vecina de San Roque en la que se ve una rata.

Imagen captada por una vecina de San Roque en la que se ve una rata. HOY

Los vecinos denuncian la presencia de ratas en varios barrios de Badajoz

Hay quejas en el Casco Antiguo, San Roque y la Margen Derecha; Se ven incluso de día y son de gran tamaño

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:23

Blanca Sánchez, una vecina de San Roque, ha hecho un vídeo de la calle Porvenir. Primero se ve una mancha en la acera, pero esta ... pacense hace zoom y se aprecia una cola que deja claro que se trata de una rata de gran tamaño. Al final del vídeo Blanca exclama: «¡Me muero!», impresionada por el roedor. Su queja no es la única estos días, hay numerosos avistamientos de estos roedores en distintos barrios de Badajoz.

