Los vecinos denuncian la presencia de ratas en varios barrios de Badajoz

Blanca Sánchez, una vecina de San Roque, ha hecho un vídeo de la calle Porvenir. Primero se ve una mancha en la acera, pero esta ... pacense hace zoom y se aprecia una cola que deja claro que se trata de una rata de gran tamaño. Al final del vídeo Blanca exclama: «¡Me muero!», impresionada por el roedor. Su queja no es la única estos días, hay numerosos avistamientos de estos roedores en distintos barrios de Badajoz.

HOY ha recopilado quejas del Casco Antiguo, San Roque, Pardaleras y la Margen Derecha. En todos los casos los residentes coinciden en que han visto más ratas de los habitual las últimas semanas, en pleno día y de gran tamaño. Piden que el Ayuntamiento de Badajoz intervenga de urgencia, por miedo a que los roedores se metan en garajes o viviendas ahora que buscan refugio.

Uno de los testimonios es de Sonia Molina, vecina de la calle San Pedro de Alcántara del Casco Antiguo. Esta residente ha escrito, según su testimonio, al Consistorio para pedir ayuda. «No he visto una, he visto muchas y salen de la calle Encarnación o bajan de la Alcazaba, pero estas semanas están siendo horribles».

De forma preventiva esta vecina ha puesto trampas en su vivienda e incluso ha colocado un aislante en la puerta. «Es un bajo y estoy obsesionada con que se meta dentro. No duermo bien por las noches».

No ha sido el único avistamiento en la zona monumental. También hay vecinos que han denunciando la presencia de ratas en Eugenio Hermoso o los alrededores de la biblioteca de Santa Ana.

En San Roque

Blanca Sánchez, la vecina que grabó el vídeo en San Roque, ya sabe lo que es lidiar con una rata que se ha metido en el edificio. En su caso una se coló en el garaje mientras ella estaba de vacaciones y, cuando volvió, su coche no arrancaba. Encontraron excrementos y huellas de mata en el motor y también en otras zonas de su vivienda. Afortunadamente el vehículo se pudo reparar sin grandes daños, pero según confiesa esta pacense se ha quedado «algo traumatizada». «Cuando vi a la que grabé en el vídeo pensé: otra vez la intraquilidad de que te entré en casa, te muerda, te rompa el coche o un electrodoméstico».

Muy cerca de la calle Porvenir ha habido otra queja de una comunidad de vecinos por la presencia de ratas, en ese caso en la calle Dos de Mayo.

En otra zona más alejada, pero también en San Roque, está preocupado por las ratas Fernando Enríquez. Reside en la calle Faisán. «Aquí hay muchas casas bajas y se meten, el otro día en un garaje de las traseras, pero el vecino la asustó y se marchó».

Varios pacenses también han denunciado que han visto ratas, desde el verano, en el parque del río en la Margen Derecha. También hay quejas de Suerte de Saavedra cuyos vecinos aseguran que es habitual verlas salir de las tuberías o de agujeros en el acerado o la calzada y de Pardaleras donde han pedido que se retire una rata muerta de la calle Museo, junto al Meiac.

HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz si Sanidad ha recibido quejas por la presencia de ratas y si hay intervenciones previstas, pero no ha obtenido respuesta. Habitualmente esta concejalía tramita los avisos y acude a las zonas dónde denuncian plagas de bichos o presencia de estos roedores. Los vecinos que se enfrenten a este problema pueden dar aviso a Sanidad en el correo vjimenez@aytobadajoz.es.

¿Por qué hay más ratas ahora?

La presencia de ratas no es rara en la ciudad, aunque las quejas de estas semanas son numerosas. Suele ocurrir en otoño. Estos roedores crían en verano y suelen salir de las alcantarillas, donde es habitual que hagan sus nidos. También suelen refugiarse en casas abandonadas, lugares oscuros y húmedos, por eso es más normal verlas en zonas del Casco Antiguo o San Roque con viviendas vacías.

En otoño y en invierno es más común ver ratas por las calles, incluso de día, aunque son más nocturnas, porque buscan refugio y es cuando existe mayor riesgo de que accedan a una vivienda o un aparcamiento subterráneo, por ejemplo.

También es común que se muevan más cuando comienzan las lluvias. En algunos casos porque las alcantarillas se inundan y en otros porque es habitual que los ayuntamientos realicen labores de limpieza antes de las lluvias para evitar inundaciones. Eso puede desplazarlas de sus nidos.

Algunos vecinos creen que la mayor presencia de ratas en algunos barrios de Badajoz puede estar relacionada con la bajada del nivel del río que actualmente está en mínimos debido a la obra de reparación del muro del azud de La Granadilla. Es el caso de Joaquín Miranda, pescador y vecino de San Roque. «Siempre se han visto más ratas cuando sube y cuando baja el nivel, debe afectarles a las tuberías y este año, en cuanto ha bajado, han comenzado a salir más», explica este residente que afirma que también hay roedores de este tipo en la Ronda Norte. «Yo creo que llegan desde el Rivillas».

Cebos en algunas alcantarillas

La lucha contra las ratas en la capital pacense depende de los mismos operarios que controlan otras plagas, como las cucarachas. De hecho este verano, cuando los técnicos fueron fumigando las alcantarillas, también revisaron las trampas contra estos roedores.

Los operarios colocan cebos con veneno en algunas alcantarillas, que están marcadas. Suelen ser puntos que consideran de riesgo porque han visto excrementos o incluso se han encontrado los nidos. También atienden a los avisos que reciben directamente de los vecinos.

Además de ratas y cucarachas, la subcontrata de Sanidad para plagas también se ocupa de otros problemas como las pulgas o las garrapatas.