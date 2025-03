Los vecinos denuncian que se celebran fiestas ilegales en La Pajarera de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 14 de febrero 2023, 07:19 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

La Pajarera vuelve a tener cerveza, pero no sale de los grifos de este mítico quiosco, que lleva ocho años abandonado, sino de litronas que ... se acumulan por el suelo entre otros restos de basura. Los vecinos de Santa Marina denuncian que este edificio se usa para fiestas ilegales. «Los jóvenes que a veces hacen botellón en la muralla, otras veces se meten en el quiosco por la parte de atrás y hacen lo que no deben». La queja es de una vecina, Pilar, que no quiere dar su apellido porque asegura que también se produce consumo de drogas en estas instalaciones.

Manuel Mollado, otro vecino de la calle Regino de Miguel, también ha detectado intrusos en el quiosco abandonado. «Colocaron un colchón para meterse ahí dentro, varios vecinos llamamos a la policía y vinieron. El colchón ha desaparecido, pero volverán. Como está la Pajarera solo puede atraer cosas malas». La Pajarera es el apodo con el que se quedó el quiosco de la familia Muñoz. Inicialmente era un puesto de bebidas junto a la muralla abaluartada que abrió con motivo de un cine de verano que se celebraba allí. Patrimonio de la Junta de Extremadura decidió demoler el chiringuito inicial para dejar al aire la muralla y que se viese mejor y, en su lugar, permitió a la familia propietaria construir otro quiosco cerca, en la calle Regino de Miguel. Origen Arturo Muñoz, hijo del primer propietario, lo regentó durante muchos años y los estudiantes del instituto Zurbarán, que solían ir a desayunar allí, lo apodaron La Pajarera porque aseguraban que tenía forma de jaula. El quiosco cerró en 2015 cuando se jubiló su responsable. A principios de 2016 el Ayuntamiento de Badajoz sacó a concurso la concesión en busca de un nuevo gestor, pero la convocatoria quedó desierta. Una empresaria se presentó para asumir la explotación, pero el Consistorio decidió dar por desierto el concurso. Desde entonces el quiosco se ha ido deteriorando. Hay humedad, incluso se han caído ladrillos del cierre exterior. Los cristales que quedan, ya que algunos fueron sustituidos por placas metálicas, están rotos. El interior ha sufrido robos y vandalismo y acumula mucha basura. «Es un foco de suciedad, no es seguro», asegura Maruja Pizarro, vecina de la zona. «Una pena grande porque era un sitio especial para los vecinos, pero lo han dejado caer». El último problema de La Pajarera son los jóvenes que se cuelan. Los vecinos temen que se produzca un incendio o que los invasores se hagan daño, ya que el quiosco está en muy malas condiciones. Las entradas ilegales se producen por el acceso trasero, a la cocina, donde solo queda un verja para proteger el quiosco, ya que los cristales han desaparecido. Los vecinos se dividen en dos corrientes, los que apuestan por que se rehabilite el quiosco, ya que es emblemático en la ciudad, y los que creen que es irrecuperable y piden que sea demolido y la zona se convierta en un aparcamiento, ya que las plazas escasean en la zona. En lo que coinciden todos es que debe mantenerse la fuente anexa a La Pajarera que es de Luis Martínez Giraldo y representa a Baco.

