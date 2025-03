Vecinos de Condes de Barcelona, en Badajoz, denuncian el mal estado del paseo

SERGIO REAL RIVAS Viernes, 29 de julio 2022, 07:25 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

Las baldosas rotas, la gran cantidad de hojas que se acumulan en el paseo y el escaso cuidado de los jardines son algunas de las quejas que plantean los vecinos de Condes de Barcelona, un vial adosado a la barriada de María Auxiliadora que siempre ha presumido de su paseo.

La opinión general de los vecinos es que notan el descuido por parte del Ayuntamiento en la limpieza y mantenimiento del bulevar. «Está muy mal, fatal conservado. En estos momentos es cuando peor está, por lo menos desde hace dos meses cuando comenzó a hacer calor», declara José Fuentes, vecino en Condes de Barcelona.

Uno de los indicios que indican el poco cuidado es la gran cantidad de hojas que cubren tanto las aceras como las zonas ajardinadas. «No están regando nada, no limpian nada y eso que hoy no hay tantas hojas en comparación a otros días porque a veces, en la parte de arriba (en dirección al centro de salud) el suelo no se ve», se queja Fuentes.

Antonio López, otro vecino, afirma que hace años el paseo estaba mejor cuidado mientras que ahora la limpieza «brilla por su ausencia». «Está todo lleno de hojas, no tiene sentido siendo verano», alerta López. Incluso los negocios se quejan de que ante la falta de recogida de las hojas muchas se vuelan por el viento y acaban dentro de sus establecimientos.

Fuentes asegura que las hojas se están cayendo en esta época del año debido a la falta de riego. También por el fuerte calor. «Yo me he criado en el campo y se puede ver que estos árboles necesitan agua», afirma.

Todas estas hojas tapan los jardines pero debajo se puede observar que el césped está seco o incluso ha desaparecido.

Chelu Garzón, vecina del bulevar, confirma que arreglan los jardines muy de vez en cuando y dice que un ejemplo de ello son las grandes zonas en las que solo queda la tierra. «El césped está en malas condiciones y muy seco».

Jardines quemados

Juan Antonio Antúnez frecuenta el bulevar para pasear a su perro y opina igual que Garzón. «Parece que los jardines están quemados».

Las baldosas del paseo central acaparan otra de las críticas que han expresado los vecinos y tal vez sea la más problemática. Se puede observar que muchas están rotas.

José Fuentes cree que son las máquinas barredoras las que han provocado las roturas del suelo.

«El problema reside en que la gente puede tropezar y hacerse daño. Es muy fácil ver caídas de personas», comenta Garzón. Y como el suelo está roto o levantado por las raíces de los árboles, añade que «las personas mayores que van con silla de ruedas o con andadores a veces no pueden avanzar, se tropiezan o incluso se caen».

Además, los pasos de peatones han perdido color. Los peatones pueden diferenciarlos pero quienes van en coche deben fijarse bien. «Cuando cojo el coche sé perfectamente donde están porque vivo aquí, pero podrían verse mucho mejor», puntualiza López.

Y no solo la culpa es del Ayuntamiento. Garzón entiende que mucha de la suciedad la provocan personas que utilizan el paseo. «La gente compra las hamburguesas que venden por aquí cerca y vienen al bulevar a comérselas, sobre todo los fines de semanas, y después dejan toda la basura a pesar de que hay papeleras por toda la calle para tirarlas».

En cuanto a los perros, declara que la mayoría de los vecinos de Condes de Barcelona recogen los excrementos. «Pero sí es verdad que hay dos o tres personas que no recogen nada y si sacan varias veces al perro al día y no recogen nada, se nota la suciedad».

Las hojas convierten los jardines en un paisaje casi otoñal.

Garzón y el resto de vecinos de la zona tienen claro que sería necesaria una actuación para volver a poner en orden un paseo por el que acostumbran a pasear vecinos de Condes de Barcelona y de otras barriadas próximas.

«El bulevar lo tienen muy olvidado y el Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto», –insiste Garzón–. Y no solo el Ayuntamiento, nosotros, como ciudadanos, también deberíamos respetar las normas de higiene», añade.

Miedo a un socavón

Otros vecinos añaden a la lista de peticiones una más: en la parte baja del paseo, en la confluencia con María Auxiliadora, han abierto la acera en varias ocasiones durante los últimos meses. «Da la sensación de que en el cruce el agua ha arrastrado la tierra que hay debajo de la calzada y se ha abierto un gran hueco. Deberían mirarlo para evitar que pueda abrirse un socavón como el que estuvo a punto de tragarse un coche en Castelar. Por aquí pasan incluso autobuses y podemos tener un susto».

